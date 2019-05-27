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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Osmanlı dönemine ait eserler müzayedede satışa sunuldu

Osmanlı dönemine ait eserler müzayedede satışa sunuldu

eserlerden detay

Müzayede Forma Açık Artırma 

-Müzayededen detay
-genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Osmanlı dönemine ait 683 parça eser İstanbul’da düzenlenen müzayede açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Osmanlı dönemine ait 683 parça eser İstanbul’da açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Düzenlenen müzayede öncesinde sergilenen eserlere sanatseverler ve koleksiyonerler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 130 yıllık eserlerin satışa çıkarıldığı müzayedede Fransız konsolosluk tabelası, Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı tabaka, Osmanlı dönemine ait paşa ve askerlerin üniformaları, kılıç, köstekli saat gibi eserler alıcı aradı. Söz konusu eserlerin sanatseverlerle buluştuğu müzayedede köstekli saatler, Tahsis-i Ayar Madalyası da dikkat çeken eserler oldu. Yoğun ilgi gören müzayedede görücüye çıkan eserlerin yüzde 65’i satıldı. Eserler, 250 liradan 50 bin liraya kadar ulaşan fiyat aralıklarında alıcı buldu.
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