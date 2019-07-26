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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Orient Queen, Marmaris Limanı'na demirledi - MUĞLA

Orient Queen, Marmaris Limanı'na demirledi - MUĞLA

- Marmaris Limanı - Orient Queen isimli kruvaziyer - Kruvaziyerden genel detay - Çarşıda alış veriş yapan turistler Muğla 'da kruvaziyer turizmi - Orient Queen isimli kruvaziyer, 219 yolcu ile Marmaris Limanı'na demirlediMUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla 'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 219 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.Bodrum'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

Alışveriş Yat Limanı Bild Başkent Kapalı Çarşı 

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