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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordulu arıcılar bal hasadına başladı - ORDU

Ordulu arıcılar bal hasadına başladı - ORDU

- Kovanlardan detaylar - Bal sağımından detaylar - Bal üreticisi Abdulkadir Yirmişbeşoğlu'nun konuşması Ordu lu arıcılar bal hasatına başladıORDU (AA) - Ordu lu arıcılar ilk hasattan oldukça memnun.Fatsa'nın İslamdağ Mahallesi'ndeki bal üreticilerinden Abdulkadir Yirmişbeşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezonun ilk bal hasatına başladıklarını söyledi.

Yayladan getirdikleri balların sağımına kendi imkanları ile başladığını ifade eden Yirmişbeşoğlu, ilk hasatın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.Kentte uzun yıllardan bu yana arıcılıkla uğraştığını kaydeden Yirmişbeşoğlu, çiçek balının yanı sıra kestane balını da organik şekilde ürettiklerini belirtti.
Yirmişbeşoğlu, bu sezonun geçen sezona göre daha verimli geçmesini beklediklerini de aktararak, "Önümüzdeki daha iki aylık bir süre var. Bu süre içerisinde istediğimiz oranda bal hasatını yapacağımıza inanıyoruz. Hava şartları da arılarımız için oldukça uygun geçiyor. İnşallah beklediğimizin üzerinde bir hasat olur." dedi.
Abdulkadir Yirmişbeşoğlu, isteyen tüketicilere bal satışı gerçekleştirdiklerini de kaydederek, "Şu anda ballarımızın kilosunu 100 ile 150 lira arasında satışa çıkardık. İsteyen vatandaşlarımız bizden bal alabilir. Vatandaşlarımız lütfen ballarını gerçek arıcıdan ve tanıdığı üreticilerden alsın. Cami önlerinde ya da sokakta satılan balları tercih etmesin." diye konuştu.

İslamdağ İslam Muhabir Allah Erimli 

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