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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ordu'da fındık hasadı erken başladı

Ordu'da fındık hasadı erken başladı

- Fındık bahçesinde çalışan işçilerden detaylar - Fındık çuvallarının taşınmasından detaylar - Fındık üreticilerinin konuşmaları - Detaylar - Fındık hasat başlangıç tarihi 6 Ağustos olarak belirlenen Ordu 'nun sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini hasat ediyorORDU (AA) - Fındık hasat başlangıç tarihi 6 Ağustos olarak belirlenen Ordu 'nun sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bahçeye giren üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor.İmece usulüyle gerçekleşen fındık hasadında işçiler çuvallara doldurulan fındıkları kurumaları için evlerin harmanına taşıyor.Üreticilerden Erhan Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık hasadı sebebiyle gurbetten memleketine geldiğini söyledi.

Bahçesindeki fındığın yeterince olgunlaşması nedeniyle hasada başladıklarını kaydeden Türkmen, bu amaçla işçi tuttuğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Türkmen, bayrama kadar bahçelerdeki fındıın önemli kısmını hasat etmeyi planladıklarını aktardı..Fındık toplama işinin birçok ürüne göre zor olduğunu aktaran Türkmen, zaman zaman zorlandıklarını ancak buna rağmen günde ortalama 8 saat fındık hasadı yapacaklarını söyledi.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıkta taban fiyatını açıkladığını belirterek, "Açıklanan fındık fiyatı geçen sezona göre oldukça güzel fiyat." dedi.
Dursun Ali Coşkun da hasada erken başladıklarını ifade ederek, "Bu sezon fındık rekoltesi geçen sezona göre yüksek. Ürünün fiyatı da erken açıklandı. Bunun için Sayın Cumurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
İşçi Nazan Şanlı da sabah saat 08.00'de girdikleri bahçeden saat 18.00'de çıkacaklarını, havaların sıcak olmasının kendilerini zorlasa da bir ay boyunca buna katlanacaklarını söyledi.

Asad Tarım Tarım İşçisi Fındık Hasadı Uttu 

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