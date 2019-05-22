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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MÜSİAD'dan Azerbaycan'da iftar - BAKÜ

MÜSİAD'dan Azerbaycan'da iftar - BAKÜ

- İftardan detaylar - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın konuşması - MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun'un konuşmasıBAKÜ ( AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Bakü'de iftar programı düzenledi.
İftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan 'da çalışan iş adamları, Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.
Büyükelçi Özoral, iftarda yaptığı konuşmada, İslam dininin dürüst, onurlu, erdemli, insaflı ve adil olmayı emrettiğini, bugünkü dünya düzenin ise bu ilkelerle uyuşmadığını söyledi.

Dünyada adaletsizliklerin yaşandığını, özellikle Müslümanların zulme maruz kaldığını vurgulayan Özoral, "Oysa bizim hedefimiz bunlardan uzak olup insanlığı her zaman yüceltmek. Sizlerin bu doğrultudaki çalışmalarınızı gördükçe mutluluk duymaktayım." dedi.
Her zaman iş adamlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Özoral, "Çünkü bu devlet ve millet olarak birbirimizden güç alıp güç vermemiz demektir. İkimiz de birbirimize muhtacız. Devlet kurumları olarak milletin her zaman hizmetindeyiz. İşimizi yaparken milletin bize verdiği yetkiden güç alıyoruz." ifadelerini kullandı.MÜSİAD'ın Gobustan ilindeki Türk Şehitliğini tamir ettirdiğini ve Bakü'de iftar çadırı kurduğunu hatırlatan Özoral, bu işlerin manevi değerinin çok büyük olduğunu vurguladı.Özoral, konuşmasının sonunda ülkedeki tüm Türk iş adamları kuruluşlarına birlikte hareket etme çağrısında bulundu.MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun ise MÜSİAD'ın dünyada 224 noktada temsil edilen, 11 bini aşan üyeye sahip uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bildirdi.Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, savaşların artık ekonomi ve ticaret sahalarında yapıldığını belirten Uzun, bu sayede ülkelerin ve şirketlerin diz çökertilmeye çalışıldığını kaydetti.
Ticaretin artık eskisi gibi olmayacağını, bundan sonra korumacı politikaların arttığı, gümrük duvarlarının kalınlaştığı global ekonomi dönemine girdiklerini ifade eden Uzun, şunları söyledi:"Bu dönem bir olmak, birlikte hareket etmek dönemi, bilgiyi tecrübeyi paylaşma dönemidir. Güçlerimizi birleştirerek ortaklıklar yaparak, işlerimizi büyütebiliriz. Az olsun benim olsun dönemi bitti. Zayıf olanı küçük olanı bu sistem yaşatmıyor. Hedefimiz el ele verip ortaklıklar kurup ağlarımızı birleştirip dünyaya açılmak, dünyayla iş yapmak olmalıdır." Azerbaycan devletinin yatırımcılar için iyi olanaklar sağladığını hatırlatan Uzun, Azerbaycan ve Türkiye'nin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.İftar sonrasında davetlilere eski bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" olarak ebru hediye edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu Yatırımcı Sivil Toplum Uluslararası İftar Çadırı 

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