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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Mobilyacılar MODEKO'dan memnun ayrılıyor

Mobilyacılar MODEKO'dan memnun ayrılıyor

Fuardan genel ve detay görüntü

Yabancı Yatırımcı Yatırımcı Erimli Mobilya Umutlu 

-Yaşar Baş röp.
-Metin Güreler röp.

( İZMİR ) İZMİR

- Bu yıl 30. kez kapılarını açan İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı bugün sona ererken, fuara katılan mobilyacılar da geçtiğimiz yıllara oranla ilgi ve alakanın daha yüksek olduğunu ifade ederek fuardan memnun ayrılacaklarını belirtti.
Yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı konuk eden İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, bugün kapılarını kapatacak. Bu yıl kapılarını 30. kez açan ve yerli-yabancı birçok yatırımcıyı konuk eden MODEKO’ya katılan mobilyacılar, fuardan memnun olduklarını söyledi.

Firması fuara katılan Yaşar Baş, geçmiş yıllara göre daha iyi bir fuarı geride bıraktıklarını söyledi.

Baş, “Hem yerli yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların fuara ilgisi de güzel. Piyasaların son günlerdeki durumuna rağmen fuarda hedefimize ulaştık. Birçok kuruluşun desteklediği fuar, geçen yıllara oranla daha iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. İlerleyen yıllar için daha umutluyum” dedi.
İlerleyen yıllarda yabancı yatırımcı sayısını arttırmak için çalışılması gerektiğine vurgu yapan firma sahibi, “Fuarın yükünü sadece esnaflara yüklersek başarılı olamayız. Sanayi ve ticaret odalarının özellikle yurtdışından gelen yatırımcıların masrafları konusunda yardımcı olması gerekiyor. Bunlar yapmadığımız sürece yabancı yatırımcıları fuara sokma şansımız azalır” ifadelerini kullandı. “Mobilya hayalle başlar” Mobilya üretiminin hayal etmekle başladığının altını çizen Baş, “Mobilya sektöründe kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Bu yeniliğe ayak uyduran firmalar da başarıya ulaşıyor. Tasarım ekibinizin olması ve günün trendlerine uyum sağlamanız gerekiyor. Mobilya üretmek için önce hayal etmeniz gerekiyor. Bunun için de ufku açık insanlarla çalışmalısınız” diye konuştu.
Sezonun modası metal rengi Ofis ve büro mobilyaları alanında fuara katılan Metin Güreler ise sezonunun modasının metal ağırlıklı mobilyalar olduğunu söyledi.

Güreler, “Fuarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından katılımcılar yer aldı. Bizim için fuarın verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen insanlar umutsuz değildi. Seneye daha iyi olacağını umuyorum. Bu sene müşteriler metal ağırlıklı minimal ofis takımları tercih ediyor” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz Çarşamba günü kapılarını 30. kez açan İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, yerli ve yabancı binlerce yatırımcıyı ağırladı.
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