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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor' - KAYSERİ

'Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor' - KAYSERİ

"Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor" - KAYSERİ - MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç'in konuşması - Ziyaretten detaylar"Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor" - MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: - "Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor" - "Mobilya ihracat sıralamasında 20 yıl önce, 23'üncü sıradaydık. Son 17 yılda yapılan atakla dünya mobilya ihracat sıralamasında 12'nci sıraya yükseldik"KAYSERİ (AA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'de mobilya üreten 40 bin firmadan 15 bininin ihracat yaptığını söyledi.

Çeşitli ziyaretler için Kayseri 'ye gelen Ahmet Güleç, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinde (KAYMOS) yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün son 20 yılda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Güleç, 2023'te dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini belirtti.
Türk mobilyasının dünyanın her tarafına ihraç edildiğini aktaran Güleç, şunları kaydetti:"Mobilya ihracat sıralamasında 20 yıl önce 23'üncü sıradaydık. Son 17 yılda yapılan atakla dünya mobilya ihracat sıralamasında 12'nci sıraya yükseldik. 179 ülkeye istikrarlı bir şekilde mal satan sektörümüz her yıl dünya ticaretinden pay alıyor. Türkiye'nin her yerinde mobilya üretebiliyoruz. Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor. Hedefimiz 2023 yılında 10 milyar dolar ihracatla dünyanın ilk beş ihracatçı ülkesi arasında yer alabilmek."Güleç, mobilyanın bugüne kadar ihracata yönelerek büyüdüğünü, yapılacak iş birlikleriyle büyümenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dera Dolar Milyar Dolar Mobilya 

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