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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Mısırlı iş adamından Düzce'ye 18 milyon dolarlık yatırım

Mısırlı iş adamından Düzce'ye 18 milyon dolarlık yatırım

- Usama Derviş'in konuşması - Detaylar - Düzce Üniversitesi'nin davetiyle kentte odun kömürü imalatı yapmak isteyen Mısırlı iş adamı akademisyenlerle bir araya geldi - Firmanın yöneticisi Usame Derviş: - " Düzce 'de ilk olarak odun kömürü imalatı için 18 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Bu yatırım tamamlandığında yıllık 33 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz"DÜZCE (AA) - Mısırlı yatırımcılar, Düzce Üniversitesi (DÜ) iş birliği ile kentte geri dönüşüm yoluyla odun kömürü imalatı için 18 milyon dolarlık yatırım yapacak.DÜ Konuralp Yerleşkesi'nde akademisyenlerle bir araya gelen Mısırlı yatırımcılar, yapılacak çalışmalarda kendilerine destek verecek olan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) ziyaret etti.Heyet, ziyaretin ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya geldi. Çakar, heyetle yaklaşık 2 saat sohbet ederek yatırım planları hakkında bilgi aldı.Firma yöneticisi Usame Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini, bu yatırımı da Düzce 'de gerçekleştireceklerini söyledi.

Geri dönüşüm konusunda çalışma yapacaklarını aktaran Derviş, şunları kaydetti:"Türkiye'deki ilk fabrikamızı Düzce 'ye kurmayı planlıyoruz. Bu fabrikada tarımsal atıklardan katma değerli ürün üreteceğiz. Fabrika kurulduktan sonra yıllık 33 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Buraya gelmemizin bir başka sebebi de Düzce Üniversitesi'nin ön ayak olmasıdır. Burada evsel atıkların değerlendirilmesini sağlayacağız ve bundan katma değerli ürün üreteceğiz. Bu konuda özellikle elektrik enerjisi üretilmesini amaçlıyoruz."Evsel atıkları tamamen değerlendireceklerini anlatan Derviş, " Düzce Üniversitesi ile birlikte tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretmek istiyoruz. Özellikle tarımsal atıklardan odun üretimi konusunda burada çalışacağız. Düzce 'de ilk olarak odun kömürü imalatı için 18 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Bu yatırım tamamlandığında yıllık 33 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz. Üniversitenin yardımı olmasaydı bu yatırımları planlayamazdık, bu vesileyle Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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