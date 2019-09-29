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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar

Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar

İşletmeden detay

Bild Dolar Milyar Dolar 

-Kazan ve kapakların yapımı
-İşçilerin çalışması ve ürünlerin parlatılması
-Paketleme ve kamyona yükleme detayı
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası ihracatında hedefin 1 milyar dolar olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ta 50’ye yakın metal mutfak eşya firması üretim yapıyor. Ürünler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Başta Ortadoğu olmak üzere Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen mutfak eşyasında hedeflenen rakam ise 1 milyar dolar. Kahramanmaraş’ta metal mutfak eşya sektöründe 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Sercan Özçimen, babadan kalan mesleği büyüttüklerini ve 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın metal mutfak eşya üretiminde öncü bir şehir olduğunu belirten Özçimen, “Firmamız 40’ıncı yılında ve baba mesleği olarak bizler 15 yıldır bu işin içindeyiz. Firma olarak 15 ülkeye yüzde 80 kapasiteyle ihracat yapıyoruz. Kahramanmaraş metal mutfak eşya üretiminde öncü şehir olmaya devam ediyor. Metal mutfak eşya üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiriyoruz. Buradan Arap ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz ve hedefimiz Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Çin’e ürün göndermektir. Kahramanmaraş’ta 50’ye yakın firma var ve hedeflediğimiz ihracat rakamı 1 milyar dolar.
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