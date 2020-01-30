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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: 'Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir'

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: 'Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir'

Murat Uysal'ın açıklamaları

Enflasyon Dolar Petrol Trol 

-detaylar

( ANKARA -1) Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir"-"Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir"-"Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz"-"Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı"-"Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor"-"2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar"-"2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0"-"Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz"-"Vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz" ANKARA

- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

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