Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: 'Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir'
( ANKARA -1) Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir"-"Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir"-"Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz"-"Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı"-"Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor"-"2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar"-"2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0"-"Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz"-"Vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz" ANKARA
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
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