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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Megabank'ın 2018'de kurulması için iyimser hava - TUNUS

Megabank'ın 2018'de kurulması için iyimser hava - TUNUS

- İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul - Hakim Elwaer ile röportajMegabank'ın 2018'de kurulması için iyimser hava - İKB Sözcüsü Elwaer: - "Megabank için çalışmalar sürüyor. 2018'de bir şey göreceğimiz konusunda çok iyimseriz”TUNUS (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - GÖKHAN ERGÖÇÜN - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul - Hakim Elwaer, Türkiye, Endonezya ve İKB'nin üçlü olarak geliştireceği "Megabank"ın kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz.” dedi Tunus ’ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu’nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Elwaer, söz konusu bankanın kurulması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Megabank'ın kurulmasının uzun zaman almasının normal olduğunu belirten Elwaer, “Megabank gibi kritik bir kararda, ülkeler konuya ilgisini ifade ediyorlar. Bizim de bu konuda diyaloğa sahip olmamız gerekiyor. Her ülkeden bu konuyla ilgisi olan liderleri bir araya getirdik. Görüşmeler devam ediyor. 2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz." diye konuştu.
Elwaer, İKB'nin, faaliyetlerini merkez yerine üye ülkelerden yerel düzeyde yönetmeye odaklandığını belirterek, böylece üye ülkelerin kalkınma sorunlarına daha hızlı çözüm bulma konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Gaba İslam Muhabir Görece 

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