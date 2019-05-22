Marmaris'te kruvaziyer turizmi - MUĞLA

- Kruvaziyerden detaylar - Turistlerden detayMarmaris'te kruvaziyer turizmi - "Horizon" adlı kruvaziyer, büyük çoğunluğu İspanyol olan 1315 yolcusuyla ilçeye geldiMUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na yanaştı.Horizon, büyük çoğunluğu İspanyollardan oluşan 1315 yolcusu ve 595 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na geldi.Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları kafelerde oturdu, alışveriş yaptı.Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne de düzenlenen turlara katılan yolcular, İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerinde turistik yerleri gezdi.Yunanistan'ın Santorini adasından sabah saatlerinde gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Girit Hanya Limanı'na gideceği öğrenildi.Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, İspanyol ağırlıklı turistlerin geçen ay gelmeye başladığını ve sezon sonuna kadar her hafta çarşamba günleri liman ziyareti yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
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