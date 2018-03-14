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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Maliye Bakanı Naci Ağbal:“Vergi denetim kurumu bünyesinde KDV iadeleriyle ilgilenecek yeni grup başkanlıkları oluşturulacak. İade incelemelerini yapacaklar”

Maliye Bakanı Naci Ağbal:“Vergi denetim kurumu bünyesinde KDV iadeleriyle ilgilenecek yeni grup başkanlıkları oluşturulacak. İade incelemelerini yapacaklar”

Ağbal açıklama

( ANKARA - 2) ANKARA

Bild Mali Müşavir Şili Müfettiş 


- Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Vergi denetim kurumu bünyesinde kdv iadeleriyle ilgilenecek yeni grup başkanlıkları oluşturulacak. İade incelemelerini yapacaklar” dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili konuştu.
Bakan Ağbal, şöyle konuştu: “Vergi denetim kurumu bünyesinde KDV iadeleriyle ilgilenecek yeni grup başkanlıkları oluşturulacak. İade incelemelerini yapacaklar. Yeni sistem içerisinde KDV iadesi talep edecek mükellef sayısı yıllık yaklaşık 70 bin KDV iade talebi inceleniyor. Tahminen bu sayı yıllık 500 bine kadar KDV iade talebi olabilecek. Bu taleplerin 3 ay içinde incelenmesi lazım. Bin kişilik vergi müfettiş, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde de bin kişilik devlet gelir uzmanı kadrosu ihdas ediyoruz. 2020 yılına kadar çok yoğun idari çalışma. Ankara’da yaklaşık 2 bin kişinin çalışacağı yeni bir risk analiz merkezi kuruyoruz. Bundan sonra mükellefin işe başlama bildiriminden işyeri kapatma sürecine kadar hem genel olarak hem de sektörel düzeyde hem de belge düzeyinde bütün mal ve hizmet hareketlerini maliye idaresi olarak günlük, anlık takip edeceğiz. Özellikle belge düzeni bakımından, fatura düzeni bakımından geriye dönük inceleme sistematiğinden vazgeçiyoruz, anlık dönemlik cari dönem incelemelerine geçiyoruz İadeler bağlamında serbest maliyeci ve mali müşavirlere de KDV iade süreci içerisinde bir yetki veriyoruz. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri odası birlik başkanımızla görüştüm kendilerinin de olumlu değerlendirmelerini söyleyebilirim. Sistemin geliştirilmesi için bazı önerilerimiz olacak. Bir taraftan vatandaşın işini kolaylaştırırken bir taraftan da karşılaşabileceğimiz riskleri giderecek yasal ve idari çalışmaları da yapmamız gerekiyor.” (AUO-BC -
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