Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Maliye Bakanı Ağbal: 'Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık' - RİZE

Maliye Bakanı Ağbal: 'Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık' - RİZE

Maliye Bakanı Ağbal: "Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık" - RİZE - Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret - Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın görüntüsü - Ağbal'ın konuşması - Hediye takdimiMaliye Bakanı Naci Ağbal: (1) - "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık" - "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15 - 16 milyar liralık bir gelir gelecek"RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık." dedi.
Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı."Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.
Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15 - 16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." dedi.
Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı.(Sürecek)

Lyon Bild Mali Müşavir 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı