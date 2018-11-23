Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da yerli tohum patates hasadı

Malatya'da yerli tohum patates hasadı

- - Hasat işlemine dair detaylar - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çağlı'nın açıklaması - Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi'nin açıklaması - Hasat işlemine dair detaylar - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve Malatya 'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan 3 yerli ve milli tohumluk patates çeşidinin hasadına başlandıMALATYA (AA) - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Malatya 'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan 3 yerli ve milli tohumluk patates çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.
Başdirek Mahallesi'ndeki 25 dekar alanda, enstitü ile Selanik Tohumculuk firması tarafından ekimi yapılan "Onaran 2015", "Nam" ve "Ünlenen" çeşitlerinden 150 tonu aşkın rekolte bekleniyor.Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darende'nin kırsalında bulunan mahallede ilk defa tarıma açılan hastalıksız, verimi yüksek topraklarda tohumluk patates üretiminin denendiğini belirtti.
Enstitüleri tarafından 2015 yılında başlatılan patates tohumu ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen yerli tohumlarla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve milli ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Çağlı, "Yürütülen çalışmalar kapsamında 'Onaran 2015, Nam ve Ünlenen' çeşitlerinin bu yıl elit tohumluk üretimi yapılmıştır. Darende, toprağı hastalıksız, verimi yüksek ve ari olduğu için tercih edilmiştir. Verim ve kalitesi oldukça yüksek olan bu tohumlukların 2020'ye kadar tohumluk çoğaltımı yapılacak ve bu tarihten itibaren de satışa sunulacak. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.
- Yurt dışından getirilen çeşitlerden daha kaliteli ve verimi yüksekSelanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi de yurt dışından ithal edilen tohumlardan daha üstün ve kaliteli milli tohum yetiştirdiklerini söyledi.

Milli tohumların gelecek yıl daha geniş üretim sahalarına ekileceğini aktaran Bengi, şöyle konuştu:"Geliştirdiğimiz tohumluk çeşitlerimizin yurt dışından ithal edilen patates tohumundan hiçbir aşağı kalır yanı yok. Fazlası var, eksiği yok. Aradaki fark yurt dışından aldığımız tohumluk patates bize kilogramı 10 liraya mal oluyor. Bizim ürettiğimizin maliyeti 2 lira. Arada 8 lira gibi ciddi bir fark var. Bizim denemelerini yaparak yeni geliştirdiğimiz ürünlerin içerisinde yemeklik, sanayi ve hastalığa dayanıklı çeşidimiz var. Verim bakımından ithal edilen tohumlardan daha üstün diyebiliriz. Tabii bu sürede biz üretim izinlerini de aldık, 2020'ye kadar tohumluk çoğaltımını yapıp, 2020'de satışa sunacağız."

Hastalık Tarım Muhabir Yurt Dışı Yerli Tohum 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı