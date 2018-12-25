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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Kuzey Irak yönetimi, bisküvi ve keklerin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır' - KARAMAN

'Kuzey Irak yönetimi, bisküvi ve keklerin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır' - KARAMAN

"Kuzey Irak yönetimi, bisküvi ve keklerin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır" - KARAMAN - KARSİAD Başkanı Kemal Boynukalın'ın basın toplantısı"Kuzey Irak yönetimi, bisküvi ve keklerin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır" - Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kemal Boynukalın: - "Kuzey Irak yönetimi, sudan bahanelerle Türkiye'den, özellikle Karaman 'dan giden bisküvi, kek gibi gıda ürünlerinin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır" - "Sadece Karaman lı sanayici değil, sektörde dünya markası olan üreticiler de mağdur oluyor. Onların ürünleri de bekliyor. Bu ürünlerin neden bekletildiği açıkça söylenmiyor"KARAMAN (AA) - Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği (KARSİAD) Başkanı Kemal Boynukalın, Türkiye'den Irak'ın kuzeyine gönderilen bisküvi, kek gibi gıda ürünlerinin gümrüklerde bekletildiğini söyledi.

Boynukalın, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Karaman 'dan Kuzey Irak'a bisküvi, kek, çikolata gibi gıda ürünlerinin ihraç edildiğini belirtti.
Son bir haftadır gönderdikleri ürünlerin gümrüklerde bekletildiğini iddia eden Boynukalın, şunları kaydetti:"Kuzey Irak yönetimi sudan bahanelerle Türkiye'den, özellikle Karaman 'dan giden bisküvi, kek gibi gıda ürünlerinin ülkeye girişinde sıkıntı çıkarmaktadır. Sadece Karaman lı sanayici değil, sektörde dünya markası olan üreticiler de mağdur oluyor. Onların ürünleri de bekliyor. Bu ürünlerin neden bekletildiği açıkça söylenmiyor. Bu ürünlerin geri iade edileceğini, Türk ürünlerinin yerine başka bir ülkeden gelen ürünlerin satılmasının teşvik edildiğini duyuyoruz. Bu, biz ihracat yapan sanayiciler için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Ürettiğimiz ürün aynı, ihracat yaparken kullandığımız yöntem aynı. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Hükümetimizden bu sorunun çözümü için destek bekliyoruz."

Basın Toplantısı Toplantı Sudan 

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