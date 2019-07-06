Kütahya'da vişne üreticisi çıkış yolu arıyor

-Vişne alan esnafların ve Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu'nun konuşması

-Tarlada vişne toplayan ve açıklama yapan üreticiler.

-Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin açıklamaları



( KÜTAHYA - ÖZEL) - Üreticiler alım fiyatlarından çok rahatsız KÜTAHYA



- Kütahya'nın Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerinde vişne üreticileri suluk vişnenin 1 lira 75 kuruştan alınmasına büyük tepki gösteriyor. Vişnelerini yevmiye vererek toplatan üreticiler yaptıkları açıklamalarda, ''Bir kişinin vişne toplarken bir günlük maliyeti yevmiyesi, yemesi içmesi ve yol parası ile birlikte 120 lira civarında. Ortalama günde 60 ile 80 kilogram arasında vişne toplayan bir yevmiyeci vişne alım fiyatı 1 lira 75 kuruş olduğu için ancak masrafını karşılıyor. Bizim kazandığımız hiç bir şey yok. Yetkililer bu duruma bir çare bulsunlar. Eskiden bizler vişne üretiminden para kazanırdık. Ancak şimdilerde yanlış uygulamalar ve dayatmalı fiyatlardan dolayı zarar ediyoruz'' dediler. Şaphane CHP ilçe Başkanı Nail Caner, üreticinin sabit fiyat olan 1 lira 75 kuruş uygulamasından rahatsız olduğunu ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Fabrikalar ve Tarım Kredi Kooperatifi arasında yapılan anlaşmadan dolayı bu fiyattan vişne almak zorunda kaldıklarını belirten Vişne alıcıları da bu durumdan rahatsız oladuklarını ancak mecburen üreticinin malı elinde kalmasın, vişne dalında çürümesin diye ürün aldıklarını söylediler. ''Üretici vişnenin dalında kalmasını, satmak istemediğinin talep ediyor'' Şaphane Ziaraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ''Bu sene hayırlısıyla vişne sezonumuza başladık ama 2 seneden beri Tarım Kredi Kooperatifi yüzünden bizim yüzümüz gülmüyor. Bugün 1 lira 75 kuruştan vişne alınıyor. Bu vişnenin fiyatı toplama parasını karşılamıyor. İlacını, çapalamasını, gübrelemesini, budamasını bırakın, sadece toplama parasından dahi vatandaşımız zarar ediyor. Bundan dolayı bizden dalında kalmasını talep ediyorlar. Bizden bu yönde bir karar alınmasını istiyorlar. Biz yinede vatandaşımızı selbest bırakıyoruz ama çok zor durumdalar'' ifadelerini kullandı. Arpa ve buğday ekmediklerini ve tüm umutlarını vişne ve kirazdan gelecek gelire bağladıklarını belirten vatandaşlar, uygulanan dayatmalı fiyat uygulaması ile ilgili devletimizden yardım istiyoruz dediler. İlçede 1. 75 kuruştan suluk vişne alımı yapılmadığını, buna karşı durduklarını ve bölgenin vişne ve kiraz memleketi olduğunu belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ''Üretim rekoltesi bölgemizde yaklaşık 40 bin ton civarı. Bu bölge derken Simav, Pazarlar, Şaphane ve Gediz bölgesini kastederek söylüyorum. Neyazık ki bu üretim halkın refahına yansıması gerekirken, son 2 yıldır vişnede ki fiyatlar maliyeti karşılamaktan oldukça uzak, yaptık, biz yaptık oldu anlayışıyla bir fiyat politikası izlenmektedir. Bunun neticesinde son özellikle 2 yılda çiftçimizin maliyetleri, gübre ve bahçe işleme maliyetlerini ne yazık ki verilen bu 1 veya 2 lira gibi rakamlar karşılamaktan uzak kalmaktadır'' dedi.

Üretim toplumu olmadığımız sürece bölgemiz ve ülkemiz kaybetmeye devam edecektir diyen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ''Emeğin ve emekçinin sözcüsü olma noktasında ve onların önüne düşme noktasını kendimize şiar edindik. Bu noktada buradan tüm taraflara sürdürülebilir tarım açısından, tarımda istihdamın kalıcı olması ve genişlemesi açısından, biz diyoruz ki karşılıklı kazan, kazan ilkesi ile tüm taraflar doğru fiyat politikası belirlemeli, üretici mağdur edilmemeli, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağaçlar kesilmemeli bu noktaya götürülmemelidir'' dedi.

(YD-EFE)

