Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’na turist yağdı

Kuşadası’na turist yağdı

Kuşadası Limanı'na yanaşan gemilerden, limandan, Kuşadası çarşılarından ve turistlerden gör. var.

( AYDIN )- Bahama ve Malta bayraklı 4 gemiyle 4 bin 400 turist Kuşadası’na giriş yaptı AYDIN

Başkent 


- Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’na 4 turist gemisiyle birlikte deniz yoluyla 4 bin 400 turist ve 2 bin 370 mürettebat giriş yaptı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı’na yanaşan Bahama Bayraklı Marella Discovery 2 bin 846, Malta Bayraklı Celestyal Olympia bin 664, Bahama Bayraklı Wind Star 170 ve Malta Bayraklı Star Flyer de 120 ziyaretçiyi Kuşadası'na getirdi. Çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerlere ve şehir dışındaki alış veriş merkezlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistlerin bir bölümü ise Kuşadası çarşılarında gezmeyi ihmal etmedi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı