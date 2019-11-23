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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kumluca Hali'nde hareketlilik başladı

Kumluca Hali'nde hareketlilik başladı

Karanlıkta hale gelen traktör ve kamyonetlerden görüntü

Asad Misyon Toptancı Hali Sebze Fiyatları 

-Milletvekili Aydın özerin çiftçi-komisyoncu ve tüccarları ziyareti ve
-Üretici Ramazan Nacakcı ile röp.
-Milletvekili Aydın Özer ile röp.
-Ve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya ile röp.

( ANTALYA )- Üretici ve tüccar sabahın ilk ışıklarıyla buluşuyor- Domates fiyatlarından memnun olan üretici biber ve patlıcanın para etmesi için havaların soğumasını bekliyor ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze sezonunun da hasat dönemi başlaması dolayısıyla toptancı hali hareketlendi. Domates fiyatlarından memnun olan üreticiler, halen tarla üretimi devam eden patlıcan ve çarli biberde fiyatların havaların soğumasıyla birlikte artış bekliyor.Antalya'da, üreticiler ve sebze meyve komisyoncuları sabah saat 05.00'ten itibaren toptancı haline gelirken çiftçilerin, traktör römorkları ve kamyonet kasasında getirdiği ürünler sıkı pazarlıklardan sonra ardiyelerde paketleniyor.Çarli biber ve patlıcan dışındaki ürünlerin fiyatlarından memnun olduklarını ile getiren üreticiler, önümüzdeki günlerde fiyatların daha iyi olacağını ümit ettiklerini dile getirdi.Patlıcan üreticisi Ramazan Nacakcı, "Geçen yıl fiyatlar yüksekti. Tanzimlerden bahsediliyordu. Bu yıl piyasa fiyatları henüz değil. Açık tarla bitmeden fiyatların yükselmeyeceğini söylüyorlar. Bekliyoruz” dedi.
Sabah hal ziyareti yapan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, patlıcanda üretim fazlalığı olduğunu ve mevsimin sıcak geçtiğini belirterek, "Kasım ayının ortalarına geliyoruz. Geçen yıllara göre bir ay daha sıcak gidiyor. Yaz seracılığı dediğimiz açık tarlada Çarlı biber ve patlıcan oldukça fazla. Onlar bitmeden patlıcanın para etmesi zor. Önümüzdeki günlerde hava soğursa , kış seracılığındaki arkadaşlarımız emeğinin karşılığını alır diye bekliyoruz. Patlıcanın maliyeti 2 lira civarında, 2 liranın üstüne çıkarsa çiftçi para kazanır. Domates iyi, çarli biber ve patlıcanda sıkıntı var” dedi.
Seralarda üretilen domateslerin çeşitlerinin olduğunu asıl mutfakta tüketilen tekli domatesin fiyatının 2-3 lira olduğunu oval, pembe, kokteyl ve enjoy gibi çeşitlerin 4 lira ve üzerinde olduğunu bu yüzden domates fiyatlarının çok yüksek gibi gösterildiğini belirten Aydın Özer, "Normal domatesler 2,30 lira. Bu domatesin maliyeti 2 liradır. Bu domateste 30 kuruş bir kazanç var. Bu da çok büyük bir para değildir. İstanbul’a kadar giderken 3,,5-4 lira gibi bir maliyeti olur. Piyasada 4 liradan satılması normaldir. Kış dönemine giriyoruz. Yine sebze fiyatları konuşuluyor. Bu yıl havalar optimum sıcaklığın üzerinde gidiyor. Açık arazide hala patlıcan ve çarli biber var. Açık arazide patlıcan ve biberin bitmediği sürece burada çiftçinin para kazanması zor” dediKumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya ise sezonun açıldığını belirterek, "Domates 2 lira 30 kuruş. Fazla para değildir. Maliyeti 2 liradır. İşçiliği maliyeti, nakliyesi var. Perakende 4 lira 4,5 liraya satılıyor. Bu da aşırı bir fiyat değildir. Mesela enjoy domatesin Kumluca satışı 3,5-4 liradır. Patlıcan 1 liradır. Patlıcan ve Çarlı biber para etmiyor. Domates fiyatları iyi” dedi.

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