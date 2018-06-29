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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kruvaziyer turizmi - MUĞLA

Kruvaziyer turizmi - MUĞLA

- Orient Queen'in limandan görüntüsü - Yat limanın ve çarşıda turistlerden detaylar Muğla 'da kruvaziyer turizmi - Orient Queen isimli kruvaziyer, Marmaris'e 134 yolcu getirdiMUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla 'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 134 yolcu bulunduğu belirtildi.Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.Kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.Kruvaziyerin temmuz süresince her hafta cuma Marmaris Liman ziyareti yapacağı bildirildi.

Alışveriş Yat Limanı Bild Başkent 

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