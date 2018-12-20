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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları' paneli - MARDİN

'KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları' paneli - MARDİN

"KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli - MARDİN - Davetlilerden detaylar - Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın konuşması - Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız'ın konuşması - Panelden detaylar - Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans" - Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız: - "Turizmde sektörün lideriyiz. Turizmle ilgili bütün projelerinizde varız. Turizmle ilgili kimin projesi varsa muhakkak bize ulaşsın, desteklemeye hazırız"MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans." dedi.
Yaman, Dicle Kalkına Ajansında (DİKA) düzenlenen "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu panelin açılışında, Mardin 'in her alanda kabuğunu kırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle turizm noktasında rekorların egale edildiğini kaydeden Yaman, kentin son 1,5 yılda Türkiye'nin en çok tercih edilen şehri haline geldiğini, bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli otellerin 6 ay tamamen dolduğunu aktaran Yaman, 12 ay misafir ağırlayan bir şehir haline geldiklerini, bazen rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldıklarını anlattı.Sektörün yatırımcılarına bu noktada da çağrıda bulunduklarını ifade eden Yaman, "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans. Bu açıdan girişimcilerimize destek olabilecek kurumların yetkilileri burada. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır." dedi.
Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız da zor durumdaki KOBİ'lerin farkında olduklarını, bunu hep birlikte atlatmanın çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Ülke genelinde verilen kredilerinin yüzde 20'sinin Denizbank tarafından verildiğini aktaran Kulaksız, şöyle devam etti:"Yaklaşık 3 milyar dolar verildi.
Ülkemizde geçen ay itibarıyla turist sayısı 37 milyonda, bu yıl 40 milyonu geçecek, bu çok müthiş bir rakam. Mardin 'de 2016 yılında yatılı 90 bin, 2017'de 240 bin, bu yıl ise şu ana kadar 500 bin kişi gelmiş. Müthiş bir rakam bu ve çok çok önemli. Burada birçok tarihi mekan var. Mardin 'in turizme açık bir şehir olduğunu hissediyorum. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Elimde olsa Mardin cam fanusa alıp turizme açacağım bir şehir. Burada bu yönde de bir sürü yatırımlar var. Turizmde sektörün lideriyiz. Turizmle ilgili bütün projelerinizde varız. Turizmle ilgili kimin projesi varsa muhakkak bize ulaşsın, desteklemeye hazırız."DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da ajans olarak her zaman yatırımcıya destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.Açılış konuşmaların ardından "KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar" konulu panele geçildi.

Rekor Yatırımcı Milyar Dolar Tarihi Mekan Girişimcilik 

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