Kızıltepe'de tırlar garajda kaldı

-Garajdaki tırlar

-Tırların bakımının yapılması

-Ümit Damar’ın açıklamaları

-Ferhat Bozan’ın açıklamaları

-İbrahim Halil Bozan’ın açıklamaları

-Genel ve detay



( MARDİN -ÖZEL)- Tır şoförleri iş yapamamaktan yakındı MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çok sayıda tır, sayının artması nedeniyle garajlarda kaldı. Şoförler, tırların aylardır çalışmadığını, çalışanların ise iş yapabilmek için Adana, Mersin ve Gaziantep’e bedava yük taşıdıklarını belirterek, buralardan aldıkları yüklerle ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kızıltepe’de, nakliye işinde çalışan tır sayısının artması, çok sayıda aracın garajlarda kalmasına neden oldu. Araç sayısının arttığını ancak nakliye edilecek yükün azaldığını belirten şoförler, iş yapabilmek için Adana, Mersin ve Gaziantep’e bedava yük taşıdıklarını ileri sürdü. Şoförler, bu illerden taşıdıkları yüklere karşılık aldıkları ücretle ayakta kalmaya çalıştıklarını ancak bunun çoğu zaman masraflarını bile karşılamadığını savundu. Daha önce ağırlıklı olarak Türkiye ile Irak arasında çalıştığını ancak şu sıralar tır şoförlüğü yapmadığını anlatan Ümit Damar, bazı arkadaşlarının tırlarının yaklaşık 3 aydır evlerinin önünde yattığını belirtti.

Şoförlerin, Kızıltepe’den Mersin, Gaziantep ve Adana’ya ücretsiz yük taşıdıklarını ileri süren Damar, “Buralarda 800 ile bin dolar arasında yük alıyorlar. Ancak bu paranın tamamı ancak gidiş ve dönüş masraflarına yetiyor. Şoförlerin ve araç sahiplerinin ceplerine bir şey girmiyor” dedi.

“Araç taksitlerini ödeyemiyoruz” Ferhat Bozan adlı tır şoförü ise, araçlarının 4-5 aydır evlerinin önünde park edilmiş durumda olduğunu dile getirerek, “Bu araçların sigortası, kaskosu ve muayeneleri var. Artık bunları bile ödeyemiyoruz. Daha önce Mersin’den 2 bin dolara çektiğimiz yükü şimdi 500-600 dolara çekiyoruz. Araçları taksitle aldık ve kredi çektik. Taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Biraz daha taksitleri geciktirirsek araçlara el konulacak. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

“Firmalar araç çok olduğu için fiyat kırıyor” Şoför Halil Bozan da, iş yapamamaktan yakınarak, “Firmalar araç çok olduğu için fiyat kırıyor. Ben yük çekmesem başkası çekiyor. Bu yüzden iki aydır aracım evin önünde park halinde” ifadelerinde bulundu.

