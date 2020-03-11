'Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi' ekonomiye 58 milyon lira katkı sağlayacak

-sulama kanallarından görüntü

-inşaat çalışmaları ve iş makinelerinden görüntü,

-Murat Bingöl ve milletvekili Erol Kavuncu açıklamalar



( ÇORUM - ÖZEL)- Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’yle 80 bin dönüm arazide sulu tarıma geçilecek- 50 yıllık rüya gerçeğe dönüştüğünde 15 kişiye istihdam sağlayacak ÇORUM



- Toprağın suyla buluşmasını sağlayacak olan Tımarlı sulama projesi ülke ekonomisine yıllık 58 milyon lira katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum ve Çankırı’daki tarım arazilerini bereketlendirecek olan Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması 2. kısım proje inşaatında çalışmalar devam ediyor. Proje münbit toprakları modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerinde yüzlerini güldürecek. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 58 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan Tımarlı projesi 15 bir bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açacak. AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Bayat ilçesini ziyaret ederek Tımarlı projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kavuncu, çalışmalar hakkında DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl’den bilgiler aldı. AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Tımarlı Tarım Sulaması ile 80 bin dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağını belirterek, projenin ülke ekonomisine yıllık 58 milyon lira katkı sağlarken, 15 bin kişiye de iş imkanı sağlayacağını söyledi.



Tımarlı projesinin bölgede yaşayan 100 bin kişinin özlemle beklediği bir proje olduğunun altını çizen milletvekili Kavuncu, “Bölge halkının milletimizin beklediği bu önemli proje güçlü devletimizin katkılarıyla kısa sürede tamamlanacak. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte sulu tarıma geçilmesiyle kaliteli ürün, nitelikli ürün elde edilecek. Aynı araziden iki ürün sağlayacak şekilde katma değer üretecek. Allah devlete zeval vermesin. Anadolu insanı her türlü hizmete yatırıma layıktır. Halkın beklentilerini gerçekleştirecek olan bu önemli projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu projenin Çorum ve Çankırı’nın 50 yıllık özlemi olduğunun altını çizen Kavuncu, “Bu proje gerçekleştiği zaman derler ya “çay akıyor Türk bakıyor, Su akıyor Türk bakıyor” buna son verilecek. 80 bin dönüm arazi sulu tarıma kavuşacak. Bu yıl ki yatırım programında da önemli bir bütçe ayrıldı. Önemli mesafe alınacak. Önümüzdeki dönemde en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı. DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl, olan Kızılırmak Tımarlı Sulaması projesi 2015 yılında 136 milyon 500 bin liraya ihale edildiğini hatırlatarak, “2020 yılı sezonunu açtık. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 57 iken, bu yıl ki ödeneğimiz 62 milyon liradır. Proje kapsamında 7 bin 705 hektar alan sulanacak. Bu alanın bin 335 hektarı Çankırı’ya, 6 bin 370 hektarı da Çorum iline ait. Çankırı’da çalışmalar tamamlandı. 7 bin 705 hektar alanın suya kavuşmasıyla birlikte yıllık ülke ekonomisine katkısı 58 milyon lira olacak. Her hektar başı 2 kişi istihdam edilerek 15 bin kişiye iş istihdamı sağlanacak. Bu yıl sonun da hedefimiz projenin yüzde 80’inini tamamlamak. Gelecek yıldan itibaren de ödeneğimizin gelmesiyle sulama projesini bitireceğiz” diye konuştu.

İncelemeler sırasında Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar da hazır bulundu.



loading...