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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: “İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız”

Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı Kırımoğlu: “İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız”

Genel detay

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dernek açılışında konuşan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Onursal Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna’da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da Kiev’de Bükreş’te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık ile birlikte hukuki yardımları sağlayacağız" dedi.
Türkler tarafından kurulmuş olan Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TURKSİD) derneği düzenlenen tören ile İstanbul’da bir otelde açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna’da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da, Kiev'de, Bükreş’te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımları Sağlayacağız. Böylelikle iş adamlarına yardımcı olacak ve devletlerimizin de daha fazla yakınlaşmasına bir vesile olacaktır” dedi.
“İş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız” Dernek açılışında konuşan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Devletleri milletleri birleştiren, unsurlardan bir tanesi ticarettir, birliktir. Böylelikle bu dernek açılışına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün burada kurduğumuz iş adamları derneği Ukrayna’da en yüksek seviyede destek görecektir. Ukrayna'da, Kiev'de, Bükreş’te temsilciler kurulacak ve oraya gelen iş adamlarına her türlü danışmanlık, hukuki yardımlar sağlayacağız. Böylelikle iş adamlarına yardımcı olacak ve devletlerimizin de daha fazla yakınlaşmasına bir vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. (UGR-EE-E)
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