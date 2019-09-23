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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis’te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis’te 9 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Uzun kuyruklar

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Temizlik Görevlisi Özel Güvenlik Görevlisi Kullar 

-Genel ve detaylar
-Uzun kuyruklardan görüntüler
-Sırada bekleyen vatandaşlar
-Yapılan röportajlar
-Kuyrukta bekleyenler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te 9 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik görevlisi ile özel güvenlik için 9 ay çalışacak 275 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar geceden vatandaşlar sıraya girdi. Mesai başlaması ile birlikte işlemlerini yaptıran vatandaşların yoğunluğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde sürüyor. 200 kişinin temizlik elamını, 75 kişinin de özel güvenlik görevlisinin alınacağı öğrenilirken, müracaat etmek isteyenlerin 28 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları istendi. 10 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor. Kura ile belirlenecek işçilerin 15 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihinde çalışacaklarının planlandığı öğrenildi.
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