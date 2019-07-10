Kestaneli dondurmaya ilgi

-DONDURMA USTASI LATİF HODO İLE RÖPORTAJ

-FADİME YILMAZ İLE RÖPORTAJ

-İSMAİL YILMAZ İLE RÖPORTAJ

-EMEKLİ EĞİTİMCİ HASAN SARPAŞAN İLE RÖPORTAJ

-YAŞAR GÖKER İLE RÖPORTAJ

-MEHMET EMİN ÖZTÜRK İLE RÖPORTAJ

-EMİNE ÖZTÜRK İLE RÖPORTAJ

-İKİZ KARDEŞLER EFE VE EGE PARLAK İLE RÖPORTAJ

-KESTANELİ DONDURMA TÜKETEN MÜŞTERİLERİN GÖRÜNTÜSÜ



( KÜTAHYA -ÖZEL) - Simav’ın coğrafi işaret alan meşhur kestanesi, dondurma ile özdeşleşti KÜTAHYA



- Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı. 40 yıllık dondurma ustası Latif Hodo, 4 yıl önce deneme üretimi olarak başladıkları kestaneli dondurmaya bu yıl yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Hodo, “Simav’ın meşhur kestanesinin dondurmasını yaptık. Halkımızın ve müşterilerimizin tercihleriyle yaptığımız bu üründen çok memnun kaldılar. Protein yönünden değeri yüksek olan kestaneli dondurma çok faydalı bir ürün. Kestane dondurmayla özdeşleşmiş durumda olduğundan müşterilerimiz daha çok beğeniyorlar. Bir kilogram süte yarım kilogram kestane karıştırıyoruz, şekerini ve salebini katıp üretimini sütün içinde yapıyoruz. Bursa’dan İstanbul’dan gelen müşterilerimiz ilk defa kestaneli dondurma yediklerini söylüyorlar ve memnun oluyorlar. İstenilen yerlere 8-16 saat arasında kargo ile ulaştırıyoruz” dedi.

İlk defa kestaneli dondurma yediklerini söyleyen Fadime ve İsmail Yılmaz çifti, Simav’ın meşhur kestaneli dondurmasının çok mükemmel bir lezzeti olduğunu belirterek, herkese tavsiye ettiklerini ifade ettiler. Emekli eğitimci Hasan Sarpaşan, kestaneli dondurmanın çok değişik bir tadı olduğunu, kestane parçacıklarının dondurma ile birlikte ağzına geldiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti.

Sarpaşan, “Kestaneyi biz bu güne kadar çerez olarak tüketiyorduk, dondurmaya karıştırılınca çok güzel olmuş, herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

67 yaşındaki Yaşar Göker, tadına baktığı ve çok güzel bulduğu kestaneli dondurmayı herkese tavsiye ettiğini söyledi.



Kestaneyi ürettiği halde dondurmasıyla ilk defa karşılaştığını belirten Mehmet Emin Öztürk, Bu ürünü bilmeyenlerin mutlaka tadına bakmalarını ve yemelerini tavsiye ettiğini ifade etti.

Emine Öztürk, “Böyle harika bir lezzetle ilk defa karşılaşıyorum, çok güzel buldum” şeklinde konuştu.

Dedesiyle kestaneli dondurma almak için gelen ikiz kardeşler Efe ve Ege Parlak, kestaneli dondurmayı çok sevdiklerini söylediler.

