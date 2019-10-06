Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazdağları'nın eteklerinde 'Antep fıstığı' üretiyorlar - BALIKESİR

Kazdağları'nın eteklerinde 'Antep fıstığı' üretiyorlar - BALIKESİR

Kazdağları'nın eteklerinde "Antep fıstığı" üretiyorlar - BALIKESİR - Antep fıstığı bahçesinden görüntüler - Fıstık ağaçlarından detaylar - Üretici Aşır Dikmen ile röportajBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve köylerinde aşı yapılan sakız ağaçlarından (çitlembik) Antep fıstığı üretiliyor.Üreticilerden Aşır Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçükkuyu beldesi Nusratlı köyünde Antep fıstığı yetiştirdiğini söyledi.

Bölgede yıllardır Antep fıstığı üretildiğini ancak bunun pek bilinmediğini anlatan Dikmen, mahsulün ağustos ve eylül aylarında hasat edildiğini aktardı.Bu sene ürünü topladıklarını dile getiren Dikmen, "Özellikle baklavacılar çok beğeniyor. Bizim fıstığın içi yeşil olur. Kilogramı toptan 40 - 50 liradan alıcı buluyor, kavrulmuşu ise perakende olarak 100 liradan satılıyor." dedi.
Dikmen, üretimin sakız ağacına aşılama yöntemiyle yapıldığını sözlerine ekledi.

Muhabir Akkale Çitlembik 

İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı