Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı

-klipten detaylar



( AYDIN ) AYDIN



- Bir süredir Ege kıyılarında olan Kazak işadamı Alexander Machkevitch’e ait lüks yat “ Lady Lara “ Kuşadası’na gelerek, 2 milyon TL tutarında 30 tanker yakıt aldı. Kazak işadamı Machkevitch’e ait ve Dünyanın en büyük yatlarından biri olma özelliğine sahip mega yat “ Lady Lara “ akşam saatlerinde Kuşadası’na gelerek, Setur Marina’ya demirledi. Geceyi Kuşadası Setur Marina’da geçiren yatın içerisinde Alexander Machkevitch’in veya ailesinden birinin olmadığı, Kuşadası Setur Marina’ya yakıt, yiyecek ve sarf malzemeleri ikmali için geldiği öğrenildi. 91 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Lady Lara isimli mega yat yaklaşık 570 litre yakıt satın aldı. 30 tanker ile gerçekleşen yakıt ikmalinin 2 milyon TL tutarında olduğu kaydedildi. Mega yata ayrıca soğuk hava depolu 4 kamyon ile sebze, et, balık ve gıda maddesi taşındı. Bunun yanında 2 paletle kağıt havlu, peçete, deterjan gibi sarf malzemeleri nakledildi. Setur Marina’da bir gece kalan yatı, Kuşadalıların yanı sıra tatil için Kuşadası’nda bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi ve bol bol selfie çekti. -Dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor 2015 yılı içinde Lürssen tersanesinde denize indirilen, 91 metre uzunluğundaki Lady Lara, tersanenin yer aldığı IJ nehrinden geçen en büyük süperyat olarak kayıtlara girdi. Lady Lara‘nın tüm mühendislik ve dekorasyon tasarımlarında, Reymond Langton imzası bulunuyor. Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan Lady Lara isimli yatta VIP süit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor.

