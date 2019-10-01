Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Fabrikaya pancar getiren köylüler ve pancardan detaylar

Fabrika Lyon Tarım Efes Memur 

-Protokolden detaylar
-Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger'in konuşması
-Vali Türker Öksüz'ün konuşması
-Katılımcılardan detay görüntüler
-Kafkas ekibinin gösterisi
-Ateşli bıçak gösterisinden detaylar
-Aşıklardan detaylar
-Çiftçilere hediyelerinin verilmesi
-Açılıştan detaylar
-Çiftçilerin pancarı tartıya çıkarması

( KARS )- Karslı çiftçilere pancar karşılığı 18 milyon lira ödenecek KARS

- Kars Şeker Fabrikası 2019-2020 yılında çiftçilerden 53 bin ton pancar alımı yapacak. Fabrika alımını yaptığı pancar karşılığında çiftçilere 18 milyon lira ödeyecek.Kars Şeker Fabrikası 2019-2020 İşletme Kampanyası dönemi nedeniyle fabrika bahçesinde tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kafkas ekibin ateşli bıçak gösterisi nefesleri keserken, Karslı aşklar ise söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu.Sezon açılışında konuşan Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger, Kars’ta 27 köyde toplam 497 çiftçinin 12 bin 834 dekar alana pancar ekimi yaptığını söyledi.

Dülger, “Bu kampanya döneminde 27 köyümüzde toplam 497 çiftçimiz 12 bin 834 dekar alan pancar ekimi yapmıştır. Bu ekimin karşılığında bu sene 53 bin ton pancar çiftçilerimizden satın alacağız. Bunun karşılığında çiftçilerimize 18 milyon liralık bir pancar bedeli ödeyeceğiz. Tabi biz bu pancarı fabrikamızda işledikten sonra yaklaşık 7 bin ton kristal şeker, 2 bin ton melas, 17 bin ton da küspe, bizim yaş pancar posası dediğimiz küspe ürünü elde edeceğiz. Bu 17 bin ton küspenin yaklaşık 7 bin tonunu paketleyerek satışa ve kullanıma hazır hale getireceğiz” dedi.
Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger’in ardından söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlarımızdan olan şeker fabrikalarımızın, Türk tarımı ve Türk sanayisi üzerinde çok önemli yeri ve katkısı olduğunu belirtmek isterim. Geçmişe baktığımızda Türkiye’nin sanayileşme sürecinde şeker fabrikalarının çok önemli bir yer tutmuştur. Sanayileşmenin başladığı ilk yıllardan itibaren Şeker Fabrikaları, ülkemiz ekonomisine adeta can vermiş, hayat vermiş ve lokomotif görevi üstlenmişlerdir. Bu açıdan baktığımızda; 500 civarında çiftçisi, memur, işçi ve kampanya personeli ile birlikte 200’ün üzerinde çalışanı ve yıllık 7 bin ton şeker üretim kapasitesi ile Kars Şeker Fabrikamızın istihdam ve üretim açısından ilimiz ve bölgemiz adına önemli katma değer sağladığını görmekteyiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Kars Şeker Fabrikasına ilk pancarlarını teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.
Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan dua ile kurban kesildi.Kars Şeker Fabrikası yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından çiftçiler pancarlarını kantarda tarttırarak fabrikaya teslim etti.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı