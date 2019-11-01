Karadeniz pidesi tatlandı, lezzeti ülke sınırını aştı

-Pidelerin işlenmesi ve fırına verilmesi

-Tatlı malzemelerin konulması ve diğer detaylar

-Fırından çıkan pidelerinden detaylar ve pidelerin yağlanması

-Fatih Cemallıoğlu ile röp.

-Detaylar

-Vatandaşlar ile röportajlar



( ORDU -ÖZEL)- Avrupa pidenin patentini talep etti ama Türk usta vermedi- Toplamda 8 farklı tatlı pidenin üretildiği tesiste en çok muhallebili ve künefeli pide talep görüyor- Pide ustası Fatih Cemallıoğlu:- “8 çeşit tatlı pide üretiyoruz, talepler ve tepkiler güzel”- “Avrupa’dan patent talep edildi ama vermiyoruz" ORDU



- Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pide, Ordulu usta tarafından tatlandırıldı. Pekmezli, irmikli, muhallebili, kadayıflı, çikolatalı gibi çeşitleri bulunan pidenin namı ise ülke sınırlarını aştı. Karadeniz’de yemek denince ilk akla gelen lezzetler arasında yer alan pide, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı ve karışık gibi çeşitleriyle sofralara geliyor. Özellikle fırında çıktığı esnada üzerine sürülen tereyağı ile birlikte daha ta lezzetlenen pide, birçok farklı çeşitleriyle tercih ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, yaklaşık 5 yıl önce girdiği farklı lezzet anlayışı sonucu ‘tatlı’ pide çeşitleri yapmaya karar verdi. Bir süre önce hayata geçirdiği tuzlu hamur üzerine tatlı malzemeler ile pide üretimine başlayan Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, irmik, kakao, çikolata, pekmez, kadayıf ve beşamel sos gibi malzemeleri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkarttı. Usta Cemallıoğlu, tatlı pidelerin sosyal medyada yayılması üzerine patent için Avrupa’dan talep dahi deldiğini belirtti.

Baba mesleğini geliştirerek devam ettirmek istiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ünye’deki Çınarsuyu Tesislerinde çalışan 37 yaşındaki pide ustası Fatih Cemallıoğlu, Ünye adına Karadeniz pidelerini temsil ettiğini ve tatlı pideler ile güzel bir çıkış yakaladığını ifade etti.

Pide ustalığının baba mesleği olduğunu ve baba mesleğini daha da geliştirerek ileriye taşımak adına böyle bir projeye başvurduğuna değinen Cemallıoğlu, “Bu proje zaten 5 yıl öncesinde aklımdaydı. Belirli bir destek bulamadığımız için hayata geçiremedik. Burada da uygulamaya koyma fırsatım oldu. Ortaya farklı bir lezzet çıkartmayı başardıysak ne mutlu bize” dedi.

“8 çeşit tatlı pide üretiliyor, talepler ve tepkiler güzel” Özellikle kadayıflı ve muhallebili pidelerin çok fazla beğeni aldığına değinen Cemallıoğlu, “Tatlı pizza da çok fazla ses getirdi, talep çok oldu. Tatlı pide çeşitlerimiz 8 çeşide kadar ulaştı. Bunların arasında künefe ile taçlandırdığımız, kendi yapımımız olan muhallebili pide olmak üzere 8 çeşit tatlı pidemiz var. İnsanlar tatlı pide deyince önce çekinebiliyor. Bizim pidemizin özelliği tuzlu hamura tatlı ürünler. Yani fırında tuz ile şekerin karışımı olduğunda ortaya güzel lezzetler çıkıyor. O tadı merak edenler ve tatmak isteyenler buraya geliyor. Talepleri karşıladığımızda ise hayret edici tepkiler alıyoruz. Bu da bizim çıtayı daha da yükseltmemize sebep oluyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa’dan patent talep edildi” Tatlı pidelerin sosyal medyada duyulması üzerine Avrupa’dan talep geldiğini ve patent istendiğine değinen Cemallıoğlu, “Ömrümde ilk defa memleketimi temsil etme fırsatı bulduğum için bunun gurur bana yeter. Onun için dışarıya kesinlikle patent vermiyoruz. Özellikle tatlı pizzayı istiyorlar” ifadelerine yer verdi. Pideleri tadan vatandaşlar ise çok farklı ve güzel bir lezzet olduğunu belirterek, herkesin muhakkak denemesi gerektiğini ifade etti.

Pide denilince akla kıymalı, kuşbaşılı ve peynirli pide geldiğini ancak tatlı pidelerinde bir o kadar lezzetli olduğuna değinen vatandaşlar, lezzetten memnun olduklarını aktardı.



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