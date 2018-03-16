Kalkınma Bakanı Elvan: 'İş terör örgütlerine gelince ne yapıyorlar, 3 maymunu oynuyorlar' - DENİZLİ
Kalkınma Bakanı Elvan: "İş terör örgütlerine gelince ne yapıyorlar, 3 maymunu oynuyorlar" - DENİZLİ - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın protokol üyeleri ile selamlaşması - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın detay görüntüleri - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıKalkınma Bakanı Elvan, Denizli 'de: - "(Terör örgütünün, Afrin'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanması) Bize bir dünya laf eden batılılardan buna ilişkin sizler herhangi bir cümle ve ifade duydunuz mu? Ben duymadım, herhalde sizler de duymadınız. Bu konuda konuşmazlar. Çünkü işlerine gelmiyor. İş terör örgütlerine gelince ne yapıyorlar, 3 maymunu oynuyorlar. Görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar"DENİZLİ (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin tutumlarına yönelik, "Bize bir dünya laf eden batılılardan buna ilişkin sizler herhangi bir cümle ve ifade duydunuz mu? Ben duymadım, herhalde sizler de duymadınız. Bu konuda konuşmazlar. Çünkü işlerine gelmiyor. İş terör örgütlerine gelince ne yapıyorlar, 3 maymunu oynuyorlar. Görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar." dedi. Elvan, Denizli programı kapsamında bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Ege Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki gün sonra Türk tarihinin önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 103. yılının idrak edileceğini hatırlattı.Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Zeytin Dalı'na kadar bu ülkenin birliği, dirliği, huzuru, milletin ve devletin geleceği için toprağa düşen şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Elvan, Afrin'de kahraman Mehmetçik'in destan yazdığını, yerli üretim silahlarla, insansız hava araçlarıyla PKK, PYD, YPG ile DAEŞ teröristlerini bir bir temizlediğini anlattı.Türk askerinin dünyaya "Terörle nasıl mücadele edilir" dersi verdiğini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:"Öyle, birileri gibi 'iyi terörist, kötü terörist' oyunu oynamıyorlar. 'Terörist, teröristtir' diyerek Afrin'i bu pisliklerden arındırıyorlar. Üstelik bunu yaparken de sivillerin kılına zarar gelmemesi için kılı kırk yararak teröristlerle mücadele ediyorlar. Bizim askerimiz, polisimiz sivillere bu kadar dikkat ederken peki hainler ne yapıyor? Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için onların Afrin'i terk etmesini engellemeye çalışıyorlar.Bize bir dünya laf eden batılılardan buna ilişkin sizler herhangi bir cümle ve ifade duydunuz mu? Ben duymadım, herhalde sizler de duymadınız. Bu konuda konuşmazlar. Çünkü işlerine gelmiyor. İş terör örgütlerine gelince ne yapıyorlar, 3 maymunu oynuyorlar. Görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar."Elvan, insansız hava araçlarının, olan biteni bir bir gözler önüne serdiğine dikkati çekti. Afrin bölgesinde olup bitenlerin, orada kimin ne yaptığının aslında ortada olduğunu kaydeden Elvan, "Kimin teröristle beraber olduğu, kimin terörle mücadele ettiği çok açık ve net şekilde ortada. Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız. Mazlumların, evini barkını terk etmişlerin tekrar kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Afrin kenti şu anda kuşatma altında. Rabbim ordumuza, askerimize ve polisimize muzafferiyetler nasip etsin. Rabbim onların yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı. - Ege Bölgesi kalkınma planlarıEge Bölgesi'nin işgalcilere nasıl dur denileceğini çok iyi bildiğine işaret eden Elvan, Ege Bölgesi aynı zamanda ekonomik kalkınma, istikrar ve istikbal için de çok önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.Elvan, bugün burada toplanmalarının temel nedeninin 11. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 1 yıldan beri bakanlık olarak hazırlıklıkları yürüttüklerini, kalkınma planlarının uzun vadeli stratejileriyle birlikte ülkeyi 5 yıl ve daha ötesine taşıyacak perspektif verdiğini hatırlattı.11. Kalkınma Planı çerçevesinde 43 özel ihtisas komisyonu, 34 çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti:"Bu çalışmalarımızda 12 bin kişi plana katkı sağladı. Şu ana kadar 20 bin vatandaşımız bize öneriler sundu. Kalkınma tek boyutlu bir hadise değil. Çok boyutlu kalkınmanın bunların her bir sektör ve alanın birbirleriyle etkileşimini sağlamak ve ileriye dönük bir hedef ortaya koymak. Bu son derecede önemli. Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki hemen hemen toplumun tüm kesimi bu hedefe odaklandı. İşte önemli olan bu. Biz bunu başardık. Sizler söylüyorsunuz. Ege Bölgesi'nde eğitim öncelikli olarak görülüyor. Adalet, güvenlik hizmetleri, tarım, kırsal kalkınma, enerji ve teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim yine bu bölgede bulunan illerimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Birlikte büyüyecek, güçlenecek ve kalkınmayı sağlayacak, el ele omuz omuza vermeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirmeliyiz."Toplantıya Ege Bölgesi'nde bulunan illerinde vali ve belediye başkanları katıldı.