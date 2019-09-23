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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş’ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor

Ceviz hasadı

Asad 

-Cevizlerin toplanması
-Çocuklar ve ailelerin toplaması
-Yunus Beşen röportaj
-İncir hasadı
-İncirlerin tek tek toplanması
-Ahmet köylü ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta incir ve ceviz hasadına başlandı. Kent geneli üretimi yapılan cevizden, yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 60 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler tarafından yıl boyu bakımı yapılarak elde edilen ve ‘Maraş 18’ ismiyle bilinen cevizde verim güldürdü. Özellikle kırsal alanda üretilen ceviz, damak tadı ve besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Tanesi 35 ile 40 kuruş arasında satışı yapılan ceviz Avrupa ve Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor. Yunus Beşen isimli çiftçi elde hasadını yaptıkları cevizin kaliteli ve lezzetli olduğunu, birçok kente gönderdiklerini söyledi.

Beşen, “Cevizimiz kalaycı aşısı diye tabir ederiz ama ‘maraş 18’ olarak biliniyor. Kaliteli bir ceviz üretimi elde ettik. Türkiye geneli tutulan ve sevilen bir üründür. Avrupa’da bir ülkeye de ihracatımız bulunuyor” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesinde de incirin hasadı yapılıyor. Bölgede neredeyse çiftçilerin tamamının bahçesinde yer alan incirin albenisi ve aroması nedeniyle, tercih sebebi sayılıyor. Halk arasında renginden dolayı sarı Abbas inciri olarak isimlendirilen meyve hem iç pazarda hem de çevre illerde ilgi görüyor. Tezgahlarda 5 ila 8 liraya kadar alıcı bulan incirin yetiştirmesinin zahmetli olmakla birlikte sadece su ve bakım istediğini beliten üretici Ahmet Köylü, ürettikleri inciri çevre illere pazarladıklarını belirtti.
(HLL-
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