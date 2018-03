İTO Başkanı Öztürk Oran: “Devletin eli ikinci el otomotiv ticaretinin içine girmeli”

-İTO Başkanı Öztürk Oran’ın konuşması

- ‘İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği’ konulu toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, “Birlikte öyle bir konuya parmak basalım ki bu ülkede ikinci el araç alanları da ilgilendirsin, alıcıları daha mutlu etsin, satıcıları da huzurlu etsin. Ben derim ki devletin eli ikinci el otomotiv ticaretinin içine girmeli” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ‘İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği’ konulu bir toplantı gerçekleştirdi. İTO'nun Eminönü Merkez Binasında gerçekleşen toplantıda, İkinci El Otomotiv Satış Danışmanı Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlara da sertifikaları takdim edildi. Toplantıda bir konuşma yapan İTO Başkanı Öztürk Oran, ikinci el araç işinde en önemli hususun güven olduğunu ve bunun güvenilir bir şekilde yapıldığında ülke seviyesinin yükseleceğini belirterek, “Altıncı ve yedinci etapta eğitim alarak programı tamamlayan katılımcılar şuanda aramızda. Onlar, artık sektörde çok daha yetkin, çok daha deneyimli ve teorik düzeyi yükselmiş nitelikli insanlar olarak çalışıyorlar. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Rektörümüzde burada diyorum ki inşallah bu eğitim sürekli devam eder ve bu eğitime teveccüh artar. Buna hem ülke hem de sektör olarak ihtiyacımız var. Eğitim programında edindiğiniz bilgi ve deneyimin çalışma hayatınızdaki verimi artırmasını sağlıyor. Yalnız şunu belirtmekte büyük fayda var; ikinci el araç işinde en önemli husus güven. Malumunuz, ‘ikinci el bir araç alacağım ama güvenebilir miyim?’ Sürekli başınıza gelen bir konu. Satış danışmanları aracın her türlü yönünü, avantajlarıyla birlikte eksiklerini ve kusurlarını da alıcılara iletmeli. Bunu yaptığımız an bu ülkenin seviyesini yükseltiriz” diye konuştu.

“Pazar büyük, satışlar artıyor, piyasa canlı” İkinci el araç pazarının büyük, piyasanın ise canlı olduğunu ifade eden Başkan Öztürk Oran, şu ifadeleri kullandı: “İkinci el araç piyasası, Türkiye’de hakikaten çok büyük bir hacme sahip. Sadece rakamlardan dahi, bu hacmin büyüklüğünü anlayabiliriz. Ocak- Kasım döneminde Türkiye’de, 6 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi. Geçen yılsa bu rakam, 6 milyon 200 bin seviyelerindeydi. Yani yıllık bazda yüzde 10’un üstünde artış var. Veriler gösteriyor ki pazar büyük, satışlar artıyor, piyasa canlı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir ekonomik hareketliliğin olduğu yerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da bir o kadar güzel bir kriter olmalı. Böylesi önemli bir ticari hacim; gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması ile beslenebilir. Nasıl ki hizmet sektörünün hemen her alanında nitelikli satış danışmanları, piyasaların sağlıklı işlemesi için elzemdir. Burada da net bir şekilde görüyoruz ki bu satış elemanları çok önemli. Onların nitelikli kişilerden oluşması ve güven verici olması lazım. İkinci el araç satışıyla ilgili olarak da bu hususu net şekilde görüyoruz”. “Devletin eli ikinci el otomotiv ticaretinin içine girmeli” Devletin ikinci el araç piyasasına el atması gerektiğini söyleyen İTO Başkanı Oran, “Birlikte öyle bir konuya parmak basalım ki bu ülkede ikinci el araç alanları da ilgilendirsin, alıcıları daha mutlu etsin, satıcıları da huzurlu etsin. Ben derim ki devletin eli ikinci el otomotiv ticaretinin içine girmeli. Devletin eli bu işin içine girmediği zaman siz kendiniz alıp kendiniz satıyorsunuz. Pazarı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yeminli mali müşavirler gibi bu sektöründe ekspertizini yapacak, devletin de bir elemanının içinde olacağı bir sistem kuralım. Sektörünüzün büyümesini istiyorsanız, sektörünüzün kalitesini artırmak istiyorsanız bu işe günün birinde sıcak bakacaksınız” dedi.

Açılış konuşmaların ardından ikinci el otomotiv ticaretinde KDV konusu ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik sunumlarla ele alındı.