İslahiye’nin bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda son ürünler hasat ediliyor



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Amanos Dağlarının eteklerinde bulunan bin 600 metre rakımlı Huzurlu Yaylası’nda yetiştirilen armut ve barbunyanın hasadı başladı.

İslahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Huzurlu Yaylası’nda kendisine has tadı, rengi ve aroması ile yetiştirilen taş, deveci ve santa maria cinsi armut ile yaklaşık 45 dekarda yetiştirilen kırmızı fasulye olarak adlandırılan barbunyanın hasadı başladı.

İlkbaharda bakımları yapılan, budama, ilaçlama, belleme işlemlerinden sonra en büyük özelliği iklim ve buz gibi temiz su ile sulama olan armut ağaçlarındaki meyveler toplanıyor. Son yılların en yüksek rekoltesine ulaşmasıyla dekar başına 1,5 ton ile bu yıl 300 ton rekoltenin beklendiği armudun kilosu 1 ile 1,5 liradan alıcı bulması üreticisini sevindirdi. Huzurlu Yaylası’nda yaklaşık 100 ailenin kendi bahçesinde ürettiği ve yaklaşık 45 dekar alanda üretimi yapılan barbunyada ise yıllık yaklaşık 30 ton rekolte bekleniyor. Yaylanın son ürünlerinin hasadıyla aileler, hem kışlık yiyeceklerini toplamanın hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor. Yaylada 50 ağaçlık armut bahçesinde hasada başlayan ve 21 yıldır burada üretim yapan Mesut Çoban, "İlkbaharla başlayan bakım ve ilaçlamanın ardına bir yılın emeğini hasadımızla birlikte alıyoruz. Yaylamızın yetiştirdiğimiz ürünlere ayrı bir tat kattığı armudu hasadının ardından yatağa koyup, birkaç gün bekledikten sonra paketleyip toptan satıyoruz. İlk kez bu yıl verim çok yüksek olması bizleri sevindirdi. Armudu hasadın ardında bir hafta içerisinde satmazsanız sararıp bozulmaya başlar. Hasada başlarken yere düşen armudu satışa sunmayız. Satış ile ilgili bir sıkıntı yaşamadığımız gibi verimin yüksek olması ile birlikte tamamen doğal olan armudun kilosu 1 ile 1,5 liradan alıcı bulmaktadır" dedi.

Huzurlu Yaylası'nda 17 yıldır özellikle yaz aylarında ailece sebzecilik yapan Mehmet Demir ise "Kırmızı fasulye dediğimiz barbunya yetiştiriyoruz. Hasadına başladığımız barbunya’dan bir yanda kendi kışlık yiyeceğimizi hazırlarken diğer yanda yaş olarak kilosunu 5 liradan, temizleyip kuruttuğumuzu ise kilosunu 10 liradan satıyoruz. Yaylada 100 hane bahçesinde fasulye yetiştiriyor. Bu yıl 30 ton rekolte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse yaptığı açıklamada, İslahiye’de bu yıl 200 dekar alandaki armut bahçelerinde hasadın devam ettiğini, yörede taş ve deveci cinsi armut türlerinin yetiştirildiğini kaydetti.

Köse, armutta bu sezon 300 ton rekolte beklendiğini kaydetti.





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