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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'İran pazarından yeterince yararlanamıyoruz' - VAN

'İran pazarından yeterince yararlanamıyoruz' - VAN

"İran pazarından yeterince yararlanamıyoruz" - VAN - Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan detay görüntüler - Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ile röportaj"İran pazarından yeterince yararlanamıyoruz" - Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş: - "Bizim İran'la 100 milyon dolarlık tercihli ticaret anlaşmamız var. Bu ticareti gerçekleştirme oranımız yeterli seviyede değil. 2018 TÜİK verilerine göre Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 14 milyon dolarlık ticaret yapılmış. Bu çok az bir oran"VAN (AA) - İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van 'da, komşu ülkeyle yapılan tercihli ticaret anlaşması kapsamında ekonomik ilişkilerin 100 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Van 'ın Saray ilçesinde 112 milyon liralık yatırımla 70 bin metrekarelik alanda modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı, iki ülke arasındaki ticaretin belirlenen hedeflere ulaştırılması için umut oldu.Modernizasyon çalışmalarının ardından işlemlerin daha hızlı yapılabildiği, gelen turistlerin modern ortamda karşılandığı gümrük kapısının, 24 saat transit geçişlere açılmasıyla bölge ekonomisinin canlanması bekleniyor.Geçen yıl komşu ülkeyle 14 milyon dolarlık ticaret gerçekleştiren Van lı iş adamları, projelerin tamamlanmasıyla bu oranın katlanarak artacağına inanıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki eksiklerin tamamlanması ve ticarete yönelik kolaylıkların sağlanmasıyla hedeflenen dış ticaret oranın çok üstüne çıkılacağını söyledi.

Gümrük kapısının Van ve bölge için hayati önem taşıdığını belirten Çeliktaş, şunları kaydetti:"Bizim İran'la 100 milyon dolarlık tercihli ticaret anlaşmamız var. Bu ticareti gerçekleştirme oranımız yeterli seviyede değil. 2018 TÜİK verilerine göre Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 14 milyon dolarlık ticaret yapılmış. Bu çok az bir oran. İran petrol türevi ve rezervi bakımından zengin bir ülke. 80 milyonluk bir pazar alanı bulunuyor. Daralan dünya ekonomisinde kısa ve orta vadede İran ile yaptığımız dış ticaret çok düşük. Bunun artırılması için caba göstermeliyiz. Ticaretin gelişmesi için Serbest Ticaret Merkezi'ne ihtiyacımız var. Gıda ithalatımızda zirai karantina ve tarım ürünlerinde analiz yapılacak bir laboratuvarımız yok. Bu eksiklerimizin giderilmesini bekliyoruz." Van 'dan ithalat ve ihracat yapabilecek firmaların sayısının artırılması gerektiğini aktaran Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın uzun vadede kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
Çeliktaş, kente 100 kilometre mesafede bulunan İran pazarından yeterince faydalanamadıklarını kaydederek, "İran ile ithalat ve ihracatı ne kadar artırırsak ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. 80 milyonluk petrol devi ülkeden faydalanamıyoruz. İran'ın da gümrük kapısını bizim gibi modernize etmesini bekliyoruz. Kapının 24 saat esaslı çalışması lazım. Bu anlamda devletten ve siyasilerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Dünya Ekonomisi Laboratuvar Ticaret Anlaşması Gümrük Kapısı Dış Ticaret 

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