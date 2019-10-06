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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Irak sınırında imece usulü susam hasadı - HAKKARİ

Irak sınırında imece usulü susam hasadı - HAKKARİ



: - Susam hasadı yapılan tarla - Susam hasadı yapan tarış işçileri - Çİftçi Mikail Demir ile röportajIrak sınırında imece usulü susam hasadı - Hakkari 'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, mayıs ayında geleneksel yöntemlerle ektikleri susamları imece usulüyle hasat ediyor - Güneşte kurutularak taş değirmende tahine dönüştürülen susam, çiftçilerin kendi imkanları ya da "Zap" markasıyla Türkiye'de birçok il ile İran ve Irak'a gönderiliyor - Çiftçi Kemal Demir: - "Köylüler olarak hasat döneminde tarlalarda bir araya gelerek oraklarla susamları biçiyoruz. Güzel bir yardımlaşma örneği oluyor"HAKKARİ (AA) - MEHMET DAYAN - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde çiftçiler, imece usulüyle hasat ettikleri susamı tahine dönüştürerek Türkiye'de birçok il ile İran ve Irak'a gönderiyor.Verimli topraklarında nar, çeltik, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Irak sınırındaki Çukurca'da üretilen susam ilçenin ekonomisine katkı sunuyor.Mayıs ayında bir araya gelen çiftçilerin el birliğiyle yaklaşık 100 dönüm alana ektiği susamın hasadına başlandı.Köprülü köyünün Çimenli Mahallesi'nde, günün ilk ışıklarıyla tarlalara giden çiftçiler, mayıstan bu yana özenle baktıkları susamı olgunlaştıktan sonra imece usulüyle hasat ediyor.Oraklarla yapılan hasat sonunda susamları balyalar halinde güneşte kurutan çiftçiler, kuruduktan sonra bitkisinden ayırıyor.Elde edilen susamları taş değirmende tahine dönüştüren çiftçiler, kendi imkanları ya da Çukurca Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Zap" markası adıyla Türkiye'de birçok il ile İran ve Irak'a gönderiyor. - "Katkı maddesi olmadan üretiyoruz"Çiftçilerden Kemal Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerinin zor fakat keyifli olduğunu söyledi.

Ektikleri susamı imece usulüyle hasat ettiklerini anlatan Demir, "Köylüler olarak hasat döneminde bir araya gelerek oraklarla susamları biçiyoruz. Güzel bir yardımlaşma örneği oluyor. Sonbahar yağmurları gelmeden hasat yapılıyor. Susamlarımız tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi ya da gübre kullanmadan doğal olarak üretiyoruz." diye konuştu.
Mikail Demir de ilçenin topraklarının verimli olduğunu, susam dışında da ürünler yetiştiğini belirtti.
Susamın ilçenin ekonomisine önemli katkı sunduğunu aktaran Demir, "Hasat ettiğimiz susamdan tahin yapıyoruz. Tahin için Irak, İran ve Türkiye'nin değişik illerinden sipariş alıyoruz. Şimdi susamlarımızı biçiyoruz. Otu ile susamı ayırdıktan sonra kurutup ocak ve şubat ayında değirmene götürerek tahinimizi üreteceğiz." şeklinde konuştu.

Bahar Yağmurları Muhabir Gübre Katkı Maddesi Erimli 

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