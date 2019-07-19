Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İhracatlık üzümde hasat başladı

İhracatlık üzümde hasat başladı

Üzüm bağlarından drone görüntüsü

Akalan Dolar Şeker Oranı İhracat Başkent 

-Manisa Valisi Ahmet Deniz’in çiftçilerle üzüm hasadı yapması
-Üzüm hasadından detaylar
-Manisa Valisi Ahmet Deniz’in konuşması

( MANİSA )- Üzümün başkentinde ilk ihraç üzümler hasat edildi- Üzümde bu yıl ihracatın 600 milyon doları geçmesi bekleniyor MANİSA

- Dünyaca ünlü üzümlerin yetiştiği Manisa’da ’Superior seedless’ cinsi ihracat üzümünde hasat başladı.
Üzümde bu yıl ihracatın 600 milyon doları geçmesi bekleniyor. Manisa’da Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden düşük şeker oranı ile şeker hastalarının gözdesi çekirdeksiz ’Superior seedless’ üzümünde hasat başladı.
20 Temmuz itibariyle ihracatına başlanacak üzümde önemli bir ihracat rakamının yakalanması hedefleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki hasada katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, üzüm işçileriyle bir süre sohbet etti. Elindeki makasla üzüm hasadı yapan Vali Deniz, üzüm hasadındaki becerisiyle dikkat çekti. Fotoğrafçılığa da merakı olan Vali Deniz, daldaki üzümleri fotoğraflamayı da ihmal etmedi. "Bu yıl 600 milyon doları geçecek bir ihracat beklentimiz var" Hasadın ardından konuşan Vali Deniz, "Yarın itibariyle ihracata serbest hale gelecek. Manisamız üzümün başkenti. Üzüm ihracatının yüzde 86’sını gerçekleştiren bir ilimiz. Geçen yıl 400 bin ton rekoltemiz var. 500 milyon dolar da bir ihracatı var. Bu yıl 600 milyon doları geçecek bir ihracat beklentimiz var. Ümidimiz, çiftçimizin yüzü gülsün, bereketli bol kazançlı bir yıl olsun arzusundayız. Çiftçilerimizle birlikte olmaktan bir çiftçi çocuğu olarak çok keyif alıyorum. Alın teriyle emeğiyle üreten insanlar. Onların yüzlerinin gülmesi her şeyden çok daha kıymetli" dedi.
Hasada Manisa Valisi Ahmet Deniz’in yanı sıra Manisa Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve çiftçiler katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı