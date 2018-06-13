Iğdır'ın çorak toprakları bademle can buldu

- Badem ağaçları ekili alandan görüntüler - Badem meyvelerinden görüntüler - Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ile röportaj - Bitki ve orman örtüsünün zayıf olduğu Iğdır 'ın dağlık alanları, Orman Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında ekilen bademlerle yeşillendi - Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün: - "Geçen yıl yaklaşık 900 bin badem tohumu ektik. Badem gelecekte ilimiz için çok güzel geçim kaynağı olacak. Bakanlığımız buna çok önem veriyor, gelir getirici türler içerisinde de yer almaktadır"IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır 'ın dağları, ekilen badem ağaçlarıyla yeşillenip çiftçiye gelir kapısı umudu oldu.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında, Iğdır 'da bulunan dağlık arazilerin yeşillendirilmesi için badem tohumu ekildi.2017 yılında yaklaşık 900 bin badem tohumunun ekildiği çorak araziler, kısa sürede boy veren badem ağaçlarıyla yeşillendi.Adeta dağları bürüyen badem ağaçlarından ilk incelemelere göre olumlu verim alınması beklenirken gelecek yıllarda ise piyasa oluşturularak dağ köylülerinin bundan gelir sağlaması planlanıyor. Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ekilen badem tohumlarından bu yıl olumlu sonuç aldıklarını söyledi.
Dağlardaki çorak arazilerin kısa sürede badem ağaçlarıyla yeşillendiğini belirten Tazegün, "İlimiz kurak, burada bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün programları doğrultusunda arazide çalışmalar yapıyoruz. Burada dikilecek fidanlardan birçoğunu denedik ama en başarılı olunan özellikle badem oldu." dedi. Tazegün, badem tohumunun ekiminde çok başarılı sonuçların elde edildiğini söyleyerek "Geçen yıl yaklaşık 900 bin badem tohumu ektik. Badem gelecekte ilimiz için çok güzel geçim kaynağı olacak. Bakanlığımız buna çok önem veriyor, gelir getirici türler içerisinde de yer almaktadır." diye konuştu. - "Şu anda dikilen arazilerde yüzde 90'a yakın başarı var"Gelecekte köylülerin bademden çok iyi gelir elde edebileceğinin altını çizen Tazegün, şöyle devam etti:"Şu anda dikilen arazilerde yüzde 90'a yakın başarı var. Susuz ve kurak iklim şartlarına rağmen güzel verim elde ediliyor. Bu çalışmaları yaparken köylüyle iç içeyiz. Çünkü köylünün de istemesi lazım. Eğer köylüyü dahil etmezsek olmaz. Badem kuraklığa dayanıklı olduğu için çok da güzel tutuyor. Gayet güzel verim oldu, yeni olmalarına rağmen her bir badem fidanından 4 - 5 kilogram badem elde edebiliriz."Kentte, orman örtüsünün zayıf olduğu dağlık alanlarda yetiştirilen badem ağaçlarıyla çiftçiye ek gelir sağlanması amaçlanıyor.