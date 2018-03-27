'Hukuk sistemimiz güçlü olursa ekonomimiz de güçlü olur' - KONYA
"Hukuk sistemimiz güçlü olursa ekonomimiz de güçlü olur" - KONYA - Karatay Üniversitesi TOBB Hukuk Fakültesi Binası'nın açılış törenine katılanlardan görüntüler - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması - Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılışı yapması - Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilern hukuk fakültesini gezmesi"Hukuk sistemimiz güçlü olursa ekonomimiz de güçlü olur" - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Bizim kültürümüzde ve inancımızda hukukun yeri ayrıdır. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Hukuk sistemi iyi işlerse toplumda güven duygusu artar. Kişilere ve kurumlara ne kadar güven duyulursa ekonomi de o kadar iyi ve adil işler"KONYA (AA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizim kültürümüzde ve inancımızda hukukun yeri ayrıdır. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Hukuk sistemi iyi işlerse toplumda güven duygusu artar. Kişilere ve kurumlara ne kadar güven duyulursa ekonomi de o kadar iyi ve adil işler." dedi. Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi TOBB Hukuk Fakültesi Binası'nın açılış töreninde, üniversitenin kurucu mütevelli heyeti başkanı olduğunu söyledi.
Konya 'daki oda ve borsa başkanlarının birliğinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:"Karatay Üniversitesi, 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi'nin bugün vücut bulmuş halidir. Karatay Üniversitesinin başarılarıyla her zaman gurur duyuyorum. Tarihimize ışık tutan Direniş Karatay filmini hayata geçirdiğiniz için de sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Üniversitemiz kısa bir sürede farkını göstermiş durumda. İslam ekonomisi, İslami finans ve enerji yönetimi gibi ülkemizde ilklere imza atmaktadır. Allah bu güzel ilim yuvamızı Konya 'ya ve ülkemize kazandıran herkesten razı olsun." - "Hukuk temel bir ihtiyaçtır"Hisarcıklıoğlu, KTO Karatay Üniversitesinin, TOBB olarak ülkeye kazandırdıkları 5 üniversiteden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu 5 üniversite de bizim göz bebeğimizdir. Allah başarılarını daim kılsın. Bizim kültürümüzde ve inancımızda hukukun yeri ayrıdır. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Hukuk sistemi iyi işlerse toplumda güven duygusu artar. Kişilere ve kurumlara ne kadar güven duyulursa ekonomi de o kadar iyi ve adil işler. Yani su ve ekmek gibi hukuk da toplumların yaşayabilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Hukuk sistemimiz güçlü olursa ekonomimiz de güçlü olur."En büyük temennilerinin hukukun en iyi şekilde işlemesi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunu da hukukçuların sağlayacağını anımsattı.KTO Başkanı ve üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Selçuk Öztürk de 6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde 7 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"TOBB ile KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde Selçuklu mimarisi ile inşa edilen binamızda öğrencilerimiz rahat bir şekilde öğrenim görmektedir. 90 bin 133 metrekare kampüs alanında bulunan ve 16 milyon 461 bin liraya mal olan 12 derslik, 4 amfi, bir kütüphane, okuma ve çok amaçlı salon bulunmaktadır. Ayrıca yapımına 2016 yılında başladığımız hukuk fakültemizi de çok kısa sürede tamamlamamız ayrı bir gurur vesilesidir."Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti İl Balkanı Hasan Angı ve davetliler katıldı.