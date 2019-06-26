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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hububatta rekolte artışı bekleniyor

Hububatta rekolte artışı bekleniyor

SİMAV’DA TAHIL EKİLİ ALANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Tarım Bild Naat Allah 

-SİMAV ZİRAAT ODASI EKİPLERİNİN BUĞDAY TARLALARINDA YAPTIKLARI İNCELEMELER
-SİMAV ZİRAAT ODASI BAŞKANI KADİR BÜTÜNER İLE RÖPORTAJ
-SİMAV ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ HİLMİ DEMİR İLE RÖPORTAJ
-ÇİFTÇİ MEHMET KÖRÜK İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA -ÖZEL) - Simav’da hububat rekoltesinin yüzde 35 artması, 65 bin tonun üzerinde hasat olması bekleniyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde geçen yıl 45 bin ton olan hububat rekoltesinin bu yıl 65 bin tonun üzerinde beklendiği bildirildi.
İlçede 175 bin dekar tarım alanında yapılan hububat ekiminin, son aylardaki yağışların etkisiyle 65 bin ton civarında rekolte sağlaması bekleniyor. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, "Bu sene ekilen 175 bin dekar araziden, rekolte olarak 65 bin ton ürün beklemekteyiz. İnşallah çiftçimizin yüzü gülecektir, bu amaçla dolaştığımız arazilerde herhangi bir sıkıntımızın olmadığını görmekteyiz” dedi.
Simav Ziraat Odası Yönetim Kurulu Meclis Üyesi Hilmi Demir, “Bu sene ilçemizdeki yağışların güzel geçmesi dolayısıyla, buğdayda rekoltenin yüksek olduğunu gördük. Taneleri daha dolgun olduğundan verim daha yüksek olacak. Bu sene 175 bin dekar arazideki verimin yaklaşık, 75 – 80 bin ton olacağı kanaatindeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz arazideki buğdayların verimi ve kelle yapısı daha güzel görünümde. Bu sene çiftçimizin yüzü gülecek" diye konuştu.
Simav’daki tahıl ekili tarlalarda incelemelerde bulunan Simav Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, yağmur sayesinde buğday tanelerinin dolgun olduğunu belirtiyor. Simav Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi Mehmet Körük de buğday veriminin geçen yıllara göre daha fazla olmasının nedenini bol yağış ile açıkladı.
Körük, "Bu sene yüksek kalitede ürün beklemekteyiz” dedi.

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