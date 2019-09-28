Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu: 'Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız' -MERSİN

Hisarcıklıoğlu: 'Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız' -MERSİN

Hisarcıklıoğlu: "Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız" - MERSİN - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Mersin Ticaret Borsası'nı ziyareti - Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı toplantıdan görüntüler - Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması - Hediye takdimi "Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız" - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor"MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor." dedi.
Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin, meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında, sebze üretiminde de 3. sırasında yer aldığını söyledi.

Mersin Ticaret Borsasının da Mersin 'de tarımın daha ileriye gitmesi için çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu. Borsanın resmi gongunu vurmadık ama faaliyete geçtik. Buğday ve mısırla başladık. İşlem hacmimiz, dün rekor seviyeye ulaştı. Her gün artarak devam ediyor." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geçmişte birçok ekonomik sorunu aştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor. Açık söylüyorum, biz bunların hepsini aşarız. Hiç problem yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görüşünden, etnik kökeninden, mezhebinden, dininden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz, birlik olursak bileğimizi kimse bükemez. Birlikte hareket etme kültürümüzü kaybetmememiz lazım." - "Tarım - gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır" Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de tarım ve gıda sektörünün, Mersin açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Tarımsal gelirde ülke genelinde 5. sıradayız. Tarım ve gıda ihracatında 4. konumdayız. Kentimizin toplam ihracatının yüzde 70’ini ve ithalatının yüzde 62’sini tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Başka bir deyişle tarım - gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır. Borsamız ise narenciye ve bakliyatta 113 ticaret borsası içerisinde lider pozisyondadır." ifadesini kullandı.Özdemir, kentin Uluslararası Narenciye Festivaline de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Festivalin yedincisini 1 - 3 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Mersin Valiliği himayesinde ve borsamız koordinasyonunda geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçi ağırlayan bu festival, kentimizin en büyük buluşmasıdır." şeklinde konuştu.

Sebze Üretimi Gıda Sektörü Toplantı Büyük Buluşma Etnik Köken 

İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı