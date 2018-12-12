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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun 2019'da yüzde 15,8 program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun 2019'da yüzde 15,8 program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz'

Albayrak'ın açıklamaları

Enflasyon Yatırımcı Gesi Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun 2019'da yüzde 15,8 program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz"-"Son 16 yılda Türkiye ekonomisi, istikrarlı ve güçlü büyüyen büyüdükçe istihdam oluşturan giderek daha fazla katma değer meydana getiren bir yapıya kavuştu"-"Son 16 yıllık dönemde Türkiye ve ekonomisi pek çok zorluğu sağlam makro ekonomik temelleri sayesinde aşmayı başardı"-"Haziranda cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde kasım ve aralıktaki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39,4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz"-"Kasımda ticaret bakanlığımızın verilerine göre ihracatımız yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız"-"2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz" İSTANBUL

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuştu.

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