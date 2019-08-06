Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim

Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim

-Kurbanlıklardan görüntü

Büyükbaş Hayvanlar Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan Bayram Havası 

--Kurban satıcılarıyla röportaj
--Hayvan pazarından detay ve genel görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Hayvan pazarında sık sık pazarlık yapılmasına rağmen kurbanlık alan yok. Ardahan çevre yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı’na 4 gün gibi kısa bir süre kala durgunluk hakim. Henüz bayram havasının başlamadığı pazarda, hareketliliğin son iki günde başlaması bekleniyor. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre daha ucuz olduğunu dile getiren bazı üreticiler istedikleri sayıda satış yapamadıklarını ifade ederken, bazı üreticiler neredeyse hayvanların hepsini sattıklarını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarında kurban satışı üzerinde etkisi olduğu belirtilirken hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 1000-1500 TL'den, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 15 bin TL arasında alıcı buluyor. Kurban satışı için Ardahan'a gelen üretici Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı