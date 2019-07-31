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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da sumak hasadı başladı

Hatay'da sumak hasadı başladı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ile röp.

Asad Lyon 

-Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ile röp.
-AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile röp.
-Hasattan detay

( HATAY ) - Yayladağı ilçesinde ORKÖY destekleriyle 18 ailenin ektiği sumağın hasadı yapıldı HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Müdürlüğü (ORKÖY) desteğiyle ekilen sumağın hasadı yapıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Ayışığı Mahallesi'ndeki bir bahçede gerçekleştirilen hasatta, Antakya ilçesinde ormanda yaşayan köylülere son 5 yılda 25 milyon liranın üzerinde ORKÖY kredisi dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının orman köylülerini yerinde kalkındırmak olduğunu ifade eden Altındaş, "Antakya'da verilen kredilerin 700 bin lirasını, Yayladağı ilçesi Ayışığı Mahallesindeki üreticilere verildi.
Bunun 275 bin lirası sumak yetiştiriciliği için alındı. Şu an sumaklarımız yetişti ve hasadını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte hasadımızı yapacağız" dedi.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ise 18 ailenin sumak yetiştiriciliği kredisinden faydalandığını belirterek, üretime katkı sağlayan tüm çiftleri tebrik etti. AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise yaklaşık iki buçuk yıllık emeğin hasadını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sumağın toprakla buluşmasında emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçilere teşekkür ediyorum" dedi.

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