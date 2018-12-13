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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hamsinin kilosu 25 TL'den 7,5 TL'ye düştü

Hamsinin kilosu 25 TL'den 7,5 TL'ye düştü

balık tezgahlarından görüntü

Balık Fiyatları Baros Balık Tezgahları Alamut 

-Murat yaylı ile rop
-Alparslan Örseloğlu ile rop
-detaylar

( TRABZON - ÖZEL) TRABZON

- Trabzon’da tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlenirken balıkçılar bu defa müşteri sıkıntısı çekiyor. Balık fiyatları son yılların en ucuz dönemini yaşarken bir hafta önce kilosu 25 TL olan hamsinin fiyatı 7.5 TL’ye kadar geriledi. Balıkçılar fiyatların herkesin alabileceği düzeyde olduğunu belirtirken, buna rağmen pek müşteri bulamadıklarından yakındı. Trabzon’da istavrit ve hamsinin kilosu 7.5 TL’den palamudun tanesi 7,5-10 TL’ye kadar satılırken diğer balık fiyatlarında da belirgin bir düşüş gözleniyor. Balıkçılardan Murat Yaylı, fiyatların çok düştüğünü belirterek, “Fiyatlar düştü. Hamsinin kilosu 7.5 TL hem de yerli. Yeter ki her zaman böyle bol gelsin bol gelince fiyatlar düşüyor. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerimiz de hem bol hem ucuz. Örneğin istavrit 7.5 TL, Palamut 7.5 TL. Şu an ön ucuz dönemlerini yaşıyoruz. Yeter ki hep böyle gelsin vatandaşta yesin. Fiyatlar iki gündür böyle hatta hamsi bir ara kilosu 5 TL’ye bile düştü” dedi.
“Balık bol müşteri yok” Balıkçılardan Barbaros Örseloğlu, fiyatların çok uygun olmasına rağmen müşteri sıkıntısı çektiklerini belirterek “Balık çeşitlerimiz bollaştı. Palamutun fiyatı da yavaş yavaş geri geldi. Sargan’dan Hamsi’ye kadar bir çok balık çeşitlerimiz var. Fiyatlarda çok cüzi, herkesin alabileceği fiyatta ancak bir kaç gündür müşteriden yana sıkıntımız var. Pek müşteri yok. Hamsi fiyatı şu an çok uygun. İki senede, üç senede bir böyle bolluğu yaşıyoruz. Bu sene hamsi 25 TL’yi gördü şimdi ise 7.5 TL. Bir hafta önce 20-25 TL’yi görmüştü. Şu an bol herkesin yiyebileceği bir fiyatta. Ancak müşteri pek yok” diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)
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