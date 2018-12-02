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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hamsideki düşüş vatandaşı sevindirdi...Hamsi 20 liradan 10 liraya düştü

Hamsideki düşüş vatandaşı sevindirdi...Hamsi 20 liradan 10 liraya düştü

MÜŞTERİLERDEN VE BALIKLARDAN DETAYLAR

Alışveriş Hamsi Fiyatları Karahisar 

-RÖPORTAJLAR

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hamsi fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirdi. Şuhutlu vatandaşlar hamsideki düşüşten dolayı ilçe pazarına alışveriş yapmaya koştu. Balık almaya koşan vatandaşlar fiyat düşüşünden memnun olduklarını belirtirken, balık ticareti yapan esnaflar ise alışveriş oranlarının arttığını belirterek geçen hafta 20 lira olan hamsinin fiyatının bu hafta 10 lira olduğunu ifade etti.
Balık ticareti yapan Faruk Cacık konuyla ilgili açıklamalarında, "Bizde taze balık tüketilir, yerinde 5 liraya alıyorsak nakliyesiyle beraber 7 liraya bize geliyor 10 liraya balık satıyoruz. İşlerimiz iyi Allah’a şükür balık ucuz olunca vatandaşlar gerekeni yapıyor zaten" dedi.
Şuhut İlçe Pazarına hamsi almaya gelen müşteri Hamza Yüksel ise açıklamalarında, "Geçen hafta hamsinin fiyatı 20 lira iken bu hafta 10 liraya düşmüştür. Halkımız bu hafta fiyatların düşmesinden dolayı çok sevinçli halkımızın bol bol hamsi yemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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