Giresun Limanı büyüyor, istihdam artıyor

( GİRESUN )- Giresun Limanı hedef büyüttü - Giresun Limanı’nda çalışanların yüzde 90’ı Giresunlu - Giresun Limanı’ndan ihraç edilen ürünler arasında Giresun’un en önemli geçim kaynağı olan fındık da yer alacak GİRESUN



- Yatırım faaliyetleri devam eden Giresun Limanı henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmemiş olmasına rağmen 250’den fazla kişiye istihdam sağlayarak, Karadeniz bölgesindeki diğer limanlarla rekabete başladı.

Karadeniz’in en büyük limanı olma yolunda çalışmalarını sürdüren Giresun Limanı’nda tahıl ürünlerinin yanı sıra Giresun’un en önemli geçim kaynağı olan fındık ihracatının da yapılması yönünde talep bekleniyor. Limanının ülke ekonomisinin yanı sıra bulunduğu şehrin gelişimine de katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu anlatan Giresun Limanı İşletme Müdürü Mehmet Nuh Gül, bu yatırımın fizibilite aşamasındayken birçok yurtdışı ülkelerde gerçekleştirilmesinin yatırımcı açısından daha ekonomik göründüğünü ancak ülke ekonomimize yapılacak olan katkı ve yerli istihdam için Türkiye’de karar kılındığını belirtti.

Gül, Giresun’un demiryolu ile desteklenmesi ve fındık ihracatı konusunda gelecek olan taleplerle birlikte hem şehre, hem Türkiye ekonomisine daha da büyük faydalar yaratılacağını da ifade etti.

"Giresun Limanı atıl durumdan kurtarıldı" Limanın şimdiden istihdama ve şehir esnafına büyük katkı sağlamaya başladığını söyleyen Giresun Liman Müdürü Mehmet Nuh Gül “Daha önce bilindiği gibi Giresun Limanı'ndan sadece kömür ve taş taşımacılığı yapılmış bunun dışında pek çalışma yapılmadan öylece atıl bekletilmişti. Limanın bugünkü işletmesini alan firmamız uluslararası ihracat yapılabilecek bir altyapıyı Giresun’a kazandırdı. Çalışmalar, hacmin büyümesi adına hızla devam ediyor. Giresun Limanı’na günden güne yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 4 milyon ton dökme yük ve 50 bin adet konteyner taşımacılığı yapabilmek. Şu anda bu kapasitenin sadece yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Bu kapasiteyle dahi 250 kişinin üzerinde bir istihdam sağlandı. Bu istihdam edilenlerin ise yüzde 90’ı Giresunlu. Limanda kapasite arttıkça istihdam sayısı da artmaya devam edecek. Planlamalarımız doğrultusunda Eylül ayında birkaç yatırım daha kademeli olarak tamamlanacak. Tamamlanan yatırımlara göre de yeni personellere ihtiyaç duyulacak. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki liman sadece istihdamla değerlendirilmemelidir. Limanın ürettiği bir yan sanayi vardır. Bu yan sanayi limanla birlikte gelişmektedir. Limanın oluşturduğu eko-sistemi düşündüğümüzde 250 kişi direkt istihdam, dolaylı olarak ise binli rakamlardan bahsedebiliriz” dedi.

“Fındık ihracatı yapılacak” Giresun Limanı’ndan fındık ihracatının da yapılabileceğini anlatan Liman Müdürü Gül, “Dökme ve konteyner taşımacılığı ile her geçen gün hacmini artıran limanımız yıllardır faaliyette bulunan Hopa, Rize ve Trabzon limanlarını geride bıraktı. Şu anda Karadeniz’de Samsun Limanı ile rekabet halinde. Sanıyorum ki yeni yatırımlarımızla birlikte pek yakında Samsun Limanı’nı da geride bırakacağız. Giresun Limanı’ndan taşıyacağımız yükler arasında özellikle Giresun’un en önemli geçim kaynağı olan fındığın da olmasını istiyoruz. Burada Giresun Ticaret Borsası tarafından açılan bir lisanslı depo var. Buradan tonlarca fındık alımı yapacak olanlar daha ucuz taşımacılık için bu limanı tercih etmesi muhtemeldir. İhracat sezonunun açılışı geçmişte olduğu gibi bu limandan yapılacağı günler yakındır” diye konuştu.

“Demiryolunun gelişi limanla olacak” Eğribel Tüneli ile birlikte Giresun Limanı’nın öneminin artacağını, limanın önemi artınca da şehrin mücadelesini verdiği demiryoluna kavuşmasının daha da mümkün hale geleceğini de kaydeden Liman Müdürü Gül, “Limanlar her zaman şehrin dışa açılan kapılarıdır. Dünyada liman şehirlerinin ulaşımla ilgili bütün sorunları çözüldüğü görülmektedir. Giresun Limanı da bu şehir için iyi işletilebilirse bir fırsattır. Liman kendisiyle birlikte bulunduğu şehri de geliştirir ve büyütür. Görülecektir ki yapımı devam eden Eğribel Tüneli’nin tamamlanmasıyla Giresun İç Anadolu’ya, Doğu ve Güney Doğu’ya açılacaktır. Bu bölgelerin ihracat ve ithalat durağı Giresun olacaktır. Bu durumda demiryolu taşımacılığı da bir ihtiyaç haline gelecektir” şeklinde konuştu.

“Giresun halkının tüm hassasiyetlerine önem veriyoruz” Giresun Limanı'ndaki tozuma gibi şikayetlerin de giderilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Gül, “Burada yüklemelerde yaşanan tozuma ile ilgili bir hassasiyet oluştu. Giresun halkının hassasiyetleri doğrultusunda hızla bu konuda ciddi yatırımlar yaparak gereken adımları attık. Tozuma ile ilgili çok önemli önlemler alındı ve toz emiş sistemleri kurduk. Buradaki olumsuz durumu ortadan kaldırdık diyebiliriz. Limanın tüm yapım aşamalarında olduğu gibi, bundan sonraki her adımı da Giresun halkının hassasiyetlerini dinleyerek atacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.