Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Giresun kalite fındık' logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgi

'Giresun kalite fındık' logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgi

" Giresun kalite fındık" logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgi - Fındık fabrikasında çalışan kadınlar - Fındık paketleme işlemlerinden görüntüler - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ile röportaj - Paketlenmiş fındıklar" Giresun kalite fındık" logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgi - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Coğrafi işaret logolu ürün üretmek ve bunu kamuoyuna sunmak anlamında ciddi talepler var" - "Coğrafi işaret logolu ürünlerin kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması için de yoğun çabalarmız bulunuyor"GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, coğrafi işaret tescil belgeli " Giresun kalite" fındıkların pazarlanması için firma ve kurumlardan yoğun yetki belgesi talepleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine, Giresun "tombul" fındığı için 2001 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlattı.Bir süre önce de Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma sonucu Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerinin de coğrafi işaret tescillerinin yapıldığını ifade eden Bayraktar, bu çalışmayla Giresun 'a özgü fındık çeşitlerinin güvence altına alındığını vurguladı. - Firmalardan yoğun talep varPazarlama yetki belgesi için firmalardan yoğun taleplerle karşılaştıklarını ifade eden Bayraktar, bugüne kadar Birliğe bağlı kooperatiflerin de aralarında yer aldığı 20 firmaya belge verildiğini, 10 firmanın başvurusunun ise incelendiğini aktardı.Bayraktar, çok sayıda başvurunun da değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Aslında doğru bir iş yaptığımızı biliyorduk ama kamuoyunda oluşan olumlu tepki ve üretici firmaların yoğun talepleri aslında bunun doğru olduğunu gösterdi. Coğrafi işaret logolu ürün üretmek ve bunu kamuoyuna sunmak anlamında ciddi talepler var." - Giresun fındığı korunacak Giresun "tombul", "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerinin korunmasını hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, "Dünyada Giresun fındığı bir marka. Tüm dünyada aslında Giresun 'a has, özgü, aroması kuvvetli, damak tadı güçlü bir ürün olan Giresun kalite fındık adı altında başka ürünler de piyasaya sunulabiliyordu. Biz bu değeri korumak için çok ciddi çaba içerisinde olacağız." dedi.
Giresun "tombul" çeşidi için geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusunda da bulunduklarını anımsatan Bayraktar, sürecin devam ettiğini, coğrafi işaret logolu ürünlerin kullanımının tüm Türkiye ve özellikle tüm dünyada yaygınlaşması için de yoğun çabalarının olduğunu vurguladı. - FİSKOBİRLİK coğrafi işaret logolu ürün üretimine başladıBayraktar, birlik olarak coğrafi işaret logolu ürünlerin üretimine de büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Üreticiden tüketiciye güvenli gıda, güvenli ürün ulaştırma adına Giresun kalite fındıklar için coğrafi işaret belgesi aldık. Bu konuya büyük önem veriyoruz. Birlik olarak coğrafi işaretli logolu ürünlerin üretimine başladık." diye konuştu.

Fabrika Kooperatif Muhabir Çalışan Kadın Güvenli Gıda 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı