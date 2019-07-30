Gaziantep’te dolmalık biber hasadı havadan görüntülendi

-Biberlerin toplanması

-Biberlerin oyulması

-Çatıda asılı biberler

-İşçiler ile röp.

-Çiftçi Reşit Salan ile röp.

-Çiftçi Halit Koçak ile röp.



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Tarladan toplanan biberler, güneşin altında kurutulmaya bırakılıyor GAZİANTEP



- Gastronomi kenti Gaziantep’te mutfakların vazgeçilmezi olan dolmalık biberin hasadı başladı.

Bölgede ‘antepbiberi’ olarak da bilinen dolmalık biberler, tarlalardan toplanmaya başlandı. Yevmiyeleri 60 lira olan işçiler yardımıyla toplanan dolmalık biberler, üreticilerin yüzlerini güldürdü. Kentte arazilerden toplanan ürünler, hallere götürülerek satışa çıkarılıyor. Genellikle damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen ve bölgede ‘antepbiberi’ olarak bilinen dolmalık biber, 45 derece sıcaklığın altında dallarından koparılarak toplanıyor. İşçiler tarafından toplanan biberler, market, manav, bakkalda gibi yerlerde satılarak mutfaklarda yemeklere lezzet katıyor. Çiftçi fiyatlardan şikayetçi Hasadına başlanılan dolmalık biberin fiyatından şikayetçi olan Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Reşit Salan, “Köyümüzde çiftçilik yapıyoruz. Tarlamıza mısır, patlıcan, buğday gibi ürünler ekiyoruz. Bu sene de biber ektik ve hasadını almaya başladık. Biberde bu sene fiyatlar çok düşük, maliyetler çok yüksek. Topladığımız biberleri de kendimiz işçilere oyduruyoruz. Bu sayede daha kazançlı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Tarlada toplattığı biberleri oyarak kurumaya bırakıyor Tarlasında toplattıkları biberleri oydurup kurutmaya bıraktığını anlatan Koçaklar Köyü’ndeki çiftçi Halit Koçak, ürününe katma değer kazandırmak istediğini belirterek, “Ürünümüzün hasadı başladı.

Antepbiberi olarak bilinen dolmalık biberi bu yöreye has bir ürün. Her çiftçinin başında olan turfanda zamanında ürünler düşük oluyor. Biz de o yüzden kendi biberimizi burada kurduğumuz çatılara asarak kurutmaya bırakıyoruz. Ürünümüze katma değer katmaya çalışıyoruz. İnsanlar burada çalışıyor. Burada gıda zincirinin bir parçası olmaya çalışıyoruz” dedi.



