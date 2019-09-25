Fıstıkta rekolte kaybı yaşanıyor

-toplanan kuru fıstıktan detay

-fıstık çeşitlerinden detay

-Şanlıurfa Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan’ın konuşması



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan:"İç baklavalık fıstığında fiyatı şuan 125 lira ile 145 lira arasında değişiyor. İç fıstığımızda şuan 115 ile 130 lira arasında değişiyor” ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da fıstık hasadı devam ediyor. Baklavadan yemeklere hemen her alanda tüketilen fıstığın geçen yıla göre rekoltesinde düşüş bekleniyor. Türkiye’nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’da fıstık hasadı devam ediyor. Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan fıstık bu yıl rekoltenin de geçen yıla göre 4’te biri oranında bekleniyor. "Rekolte 25 bin-30 bin ton arasında bekleniyor" Türkiye’de yetişen fıstığın yüzde 55’i Şanlıurfa ‘da yetiştiğini belirten Şanlıurfa Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan, "2019 yılı fıstık hasadı başladı.

Fıstıkta rekolte geçen yıla düşük. Fıstık geçen yıla göre dörtte biri var. Fıstıkta geçen yıla göre fiyat da artış var. Bütün çiftçilerimize bu yıl fıstık hasadında bereketli olmasını diliyorum. Gelecek yıl fıstıkta rekoltede yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Fıstıkta geçen yıl 100 bin ton rekolte vardı, bu yıl ise, 25 bin ila 30 bin ton arasında rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’de yetişen fıstığın yüzde 55’i Şanlıurfa’dır. Kırmızı kabuklu fıstığımız, 42 ila 45 lira arasındır. Baklavalı fıstık ta 52 ila 57 lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre fıstık fiyatlarında 5 ila 10 lira arasında artış görülüyor. İç baklavalık fıstığında fiyatı şuan 125 lira ile 145 lira arasında değişiyor. iç fıstığımızda şuan 115 ile 130 lira arasında değişiyor” diye konuştu.



